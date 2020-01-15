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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января 2020 года: прямая онлайн-трансляция

15 января 2020, 01:09  •  41 • В России

Послание президента Федеральному собранию — главный документ года, от которого зависит жизнь страны как минимум на предстоящий год. Сегодня в 12:00 по московскому времени Владимир Путин расскажет, какие задачи будут стоять перед Россией, с какими вызовами ей предстоит столкнуться и к чему необходимо прийти.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

На оглашение Послания сегодня в «Манеж» приглашены 1300 человек, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, главы региональных заксобраний и главы традиционных конфессий, артисты, спортсмены, общественные деятели. Для освещения послания, которое транслируется по центральным телеканалам аккредитовалось 900 российских и зарубежных журналистов.

Как предполагается основной направленностью Послания в этот раз станет социальная ситуация в стране — демография и борьба с бедностью.

Посмотреть трансляцию Послания можно на сайте kp.ru, послушать на «Радио «Комсомольская правда».

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