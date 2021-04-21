Послание в будущее: реализацию инициатив Путина оценили в 1,5 трлн рублей

В общей сложности весь комплекс мер из послания президента — соцподдержка, вложения в инфраструктуру, оздоровление региональных финансов и инвестиции в науку — может стоить бюджету примерно 1,5 трлн рублей. В эту сумму входят заявленные Минфином 400 млрд на выплаты населению. Такие расчеты для «Известий» привели ведущие российские экономисты.

21 апреля в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать пособия неполным семьям, а также беременным женщинам в трудной материальной ситуации. На прибавку могут рассчитывать кураторы курсов в техникумах и колледжах. Власти в ближайшие годы в целом сконцентрируются на развитии образования и науки. Особое внимание будет уделено сфере санитарной и биологической безопасности. По словам президента, в случае новой эпидемии Россия должна быть способна в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и оперативно создать эффективную отечественную вакцину. При этом президент напомнил, что борьба с коронавирусом еще не завершена и призвал сограждан активно прививаться.

Перспективное вложение

Обращение к Федеральному собранию президент начал эмоционально. Он подвел итоги прошлого года, вспомнив, как ответственно и солидарно действовали граждане, общество и государство, реагируя на пандемию COVID-19. Сплотившись, страна смогла сработать на опережение и создать условия, снижающие риски заражения.

— Огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть, — сказал Владимир Путин.

Большая часть послания была посвящена социальной повестке, поскольку пандемия не только негативно сказалась на здоровье миллионов людей, но и усугубила проблему бедности. В дополнение к уже принятым мерам по борьбе с ней, глава государства обратил особое внимание на необходимость поддержки семей с детьми:

— С 1 июля ежемесячные выплаты в размере в среднем 5 650 рублей начнут получать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет;

— Господдержку введут для беременных женщин в трудной материальной ситуации. Ежемесячная сумма составит 6 350 рублей;

— Больничные по уходу за ребенком до 7 лет начнут оплачивать в полном объеме вне зависимости от стажа работы;

— Семьи со школьниками и будущими первоклассниками в августе смогут получить по 10 тыс. рублей на ребенка.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С прошлого года дополнительные средства уже начали выделять для поддержки классных руководителей в школах. С 2021-го такая надбавка в 5 тыс. рублей распространится и на зарплату кураторов курсов в техникумах и колледжах. Это потребует около 9,5 млрд рублей ежегодно, пояснили в Минпросвещения.

Нынешние цены на нефть в полтора раза превышают заложенные в бюджете, что позволяет Минфину профинансировать новые расходы без давления на долговой рынок, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он добавил: дополнительное бюджетное стимулирование будет ускорять восстановление экономики. Новые меры поддержки государства повлияют на рост ВВП в этом году, согласен главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Эксперт прогнозирует его увеличение на 3,3% по сравнению с 2020-м.

Повышение доходов менее обеспеченных граждан усиливает их потребление более значительно, чем состоятельных, так как основная часть полученных средств расходуется, а не сберегается, добавил эксперт. Михаил Васильев при этом уточнил, что быстрая нормализация спроса может увеличить инфляционное давление. Тогда ЦБ скорее всего раньше вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон.

Федеральный уровень

На рост цен, который сейчас «съедает доходы граждан», обратил особое внимание и Владимир Путин. Он призвал кабмин сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка.

— Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объёме, который необходим и соответствует определённой ситуации в экономике и социальной сфере, — сказал глава РФ.

Президент также заявил о недопустимости того, чтобы россияне платили за подключение домов к газу. Президент призвал не забывать о повседневных заботах граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, — отметил он, пообещав лично контролировать этот процесс.

Помимо этого, глава РФ призвал ускорить строительство автомагистрали Москва — Казань и продлить ее до Екатеринбурга. Этот проект должен завершится за три года. Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД будет обеспечено безопасное скоростное движение от Балтики до Урала. Средства на сооружение опорных магистралей будут выделены из ФНБ.

Между тем до конца 2024 года будет построено не менее 1,3 тыс. новых школ. В ближайшие два года еще 10 млрд рублей направят на капремонт и техоснащение педагогических вузов. 24 млрд пойдут на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и в малых исторических городах России. В вузах появится ещё 45 тыс. бюджетных мест.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники, — подчеркнул Владимир Путин.

Власти также сконцентрируются на поддержке науки. По словам Владимира Путина, до 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования только из федерального бюджета будет направлено 1,63 трлн рублей. Россия должна обладать мощным щитом в сфере санитарной и биологической безопасности, отметил президент.

— В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству. Эти задачи мы ставим перед собой. Для достижения этих задач определяем период — к 2030 году, — сказал Владимир Путин.

Прививайтесь!

Президент подчеркнул, что коронавирус остается прямой угрозой. И именно вакцинация может позволить уже осенью сформировать в стране коллективный иммунитет.

— Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию, — сказал Владимир Путин.

О том, что число привитых россиян незначительно, можно судить по отсутствию очередей в пунктах вакцинации, заявил «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков. Официальная статистика подтверждает: доля привитого населения в РФ — всего 4,24%.

Фото: REUTERS/Mariya Gordeyeva

— В открытом доступе должно быть больше данных об эффективности и безопасности российских вакцин. Дело не должно ограничиваться одним «Спутником V», важно наращивать производство новых препаратов, в частности «ЭпиВакКороны». Эта вакцина легко переносится и подходит многим людям с хроническими заболеваниями, — добавил Евгений Тимаков.

Президент напомнил, что РФ столкнулась с COVID-19 в момент, когда друг на друга наложились последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. На этом фоне он призвал коллег обеспечить устойчивый рост численности населения, и добиться того, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составила 78 лет.

Для достижения этой цели важно сосредоточится на улучшении медицины, в том числе инновационной составляющей. Более того, в ближайшие три года власти дополнительно направят 5 тыс. новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Также президент поручил с 1 июля запустить в полном объеме программы диспансеризации и профосмотров для людей всех возрастов.

— Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, — это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — заявил Владимир Путин. — Много молодых жизней уносит и гепатит C. Здесь тоже необходимы решения.

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Отрадно слышать, что в послании президента кроме короновируса упоминались и другие заболевания, отметил председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. По его словам, на протяжении последнего года больные вирусными гепатитами испытывают большие сложности не только с лечением, но и с доступом к плановой медпомощи.

Укрепить здоровье россиян призвана и программа, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки в российские санатории и на курорты. Президент предложил по меньшей мере до конца года продлить ее, также он считает необходимым в 2021-м возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Региональная поддержка

Одной из ключевых составляющих послания стало оздоровление региональных финансов — президент предложил кардинально реструктурировать кредиты субъектов. В частности, заместить часть коммерческого долга бюджетным — доля первого в результате процедуры «санации» не должна быть выше 25% от собственных доходов субъекта.

На 1 апреля общий уровень долга субъектов составил 2,4 трлн рублей. Из них коммерческие кредиты — от банков, в том числе иностранных, и международных финансовых организаций — около 0,5 трлн. Отношение совокупного долга к собственным доходам субъектов составляет около 26%, подсчитал по просьбе «Известий» ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков.

Тем не менее, несмотря на общую приближенность уровня закредитованности к обозначенной президентом цели в 25%, ситуация в разрезе отдельных регионов существенно отличается. Например, у 17 субъектов доля коммерческих долгов превышает эту планку, в «оранжевой зоне» находятся еще семь. Лидеры по степени закредитованности — Мордовия (78,1%), Псковская область (69,7%), Удмуртия (68,7%), Калмыкия (61,2%) и Хабаровский край (48,4%).

Если исходить из того, что под коммерческим долгом понимаются исключительно кредиты финансовых учреждений на реструктуризацию потребуется около 100 млрд рублей, пояснила руководитель группы региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Но, теоретически, в коммерческий долг могут быть включены еще и выпущенные субъектами облигации. В этом случае, на рефинансирование до установленной планки в 25% потребуется уже 340 млрд рублей, резюмировала она.

Кроме реструктуризации, президент объявил о создании принципиально нового инструмента для разгона региональных экономик — инфраструктурные бюджетные кредиты. Это займы субъектам из федеральной казны под 3% годовых сроком на 15 лет. Деньги будут выдавать под конкретные проекты. В приоритете — дороги, ЖКХ, туризм, городской транспорт. До 2023 года планируется выдать до 0,5 трлн рублей таких кредитов.

Триллионы на будущее

По оценке экспертов, в целом, объявленные главой государства меры, в ближайшие два года могут стоить бюджету 1,2-1,5 трлн рублей. Впрочем, по словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, многое зависит от деталей, подсчитать с высокой степенью точности пока можно только сумму соцподдержки. Ее через 40 минут после оглашения послания назвал глава Минфина Антон Силуанов.

— На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых — порядка 270 млрд рублей — это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей — это в следующем году, — отметил министр.

Учитывая, что смета крупных инфраструктурных проектов по мере их реализации часто увеличивается, оценить общий объем предложенных мер фискальной поддержки достаточно сложно, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его оценкам, стоимость всех инициатив из послания может составить несколько триллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если судить по аналогичным стройкам, то порядок суммарных расходов только на упомянутые в послании проекты (Северный широтный ход, трасса до Екатеринбурга, создание метро в ряде городов-миллионников) может достигнуть 1,5-2% ВВП или около 2 трлн рублей, оценил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

По всей видимости, придание проектам статуса «самоокупаемых» формально позволит использовать для их финансирования ликвидные средства ФНБ. Социальная же часть должна проходить как дополнительные расходы бюджета — по всей вероятности, ее удастся частично обеспечить деньгами, которые будут собраны в результате новых подходов к дивидендным выплатам, пояснил аналитик.

В оперативном порядке

В Госдуме и Совете Федерации заявили, что готовы принять законопроекты по реализации послания в оперативном порядке. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, до июля будут рассмотрены все поручения Владимира Путина по поддержке семей с детьми. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата примет все необходимые законы в весеннюю сессию — депутаты и сенаторы будут работать в майские праздники.

— 22 апреля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором мы обсудим законопроекты по реализации послания. «Единая Россия» готова максимально быстро включиться в работу по разработке новых норм, — заявил «Известиям» первый зампред фракции партии власти Адальби Шхагошев, отметив, что деньги на реализацию всего сказанного в бюджете есть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Предложения, которые прозвучали совпадают с инициативами нашей партии. Поэтому мы поддержим все законопроекты, а также предложим свои, — заявил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что партия поддержит инициативы президента, особенно касающиеся соцпомощи населению. При этом он уточнил, что задача парламента все это оперативно реализовать, так как последнее заседание Госдумы пройдет в этом году 24 июня.

В КПРФ «Известиям» сообщили, что также готовы включиться в законотворческую работу, так как речь идет о социальной поддержке граждан.

Дышим одним воздухом

Отдельный блок послания был посвящен экологии. Президент призвал ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение вреда природе. Это стало еще более актуальным после ЧП в Норильске, в Усолье-Сибирском и других российских городах. Президент призвал впредь не допускать подобных экологических катастроф.

— Такой подход очень простой, как он звучит: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — заявил Владимир Путин.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, наказывать бизнес за ущерб экологии просто необходимо.

— Нельзя не вспомнить аварию на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей структурам группы «Норильский никель». Закончилась она чувствительным штрафом для этой корпорации в размере 146 млрд рублей или почти в $1,9 млрд. То, что компания возместила ущерб по решению суда, похвально, и говорит об ответственности ее владельцев и менеджмента. Но суммы штрафов за ущерб должны быть прозрачными и обоснованными, и новый закон теоретически может в этом помочь, — сказала она.

Для защиты природы президент предложил «окрашивать» экологические платежи. Это позволит направлять уплаченные штрафы, которые поступают в общий бюджет, на решение природных проблем.

Уже в 2021 году Россия запустит механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать, подчеркнул глава государства.

За следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в ЕС. Президент признал сложность этой задачи, но выразил уверенность, что специалисты смогут с ней справиться.

Намеченные цели поддержали в Минприроды. Как заявил «Известиям» глава ведомства Александр Козлов, РФ обязательно будет снижать объемы выбросов парникового газа, ведь темпы потепления в стране почти в три раза выше, чем в мире. Власти утвердят планы по адаптации к изменениям климата, а также будут законодательно трансформировать экономический уклад.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Подход в законе простой: задумал построить завод — сразу подумай о том, как будешь выводить его из эксплуатации, и как устранять нанесенный вред? На самом деле бизнес-сообщество также поддерживает этот законопроект. Потому что все мы живем в одной стране, дышим одним воздухом, — сказал министр.

России ставится амбициозная задача обогнать лидирующие по этому направлению страны, которые развивают альтернативные источники энергии и повышают свою энергоэффективность, обратил внимание глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Чтобы ее выполнить, нам необходима пристройка многих отраслей промышленности: энергетики, металлургии, ЖКХ, транспорта. Это пойдет на пользу, так как сделает нашу экономику более эффективной, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В мире Киплинга

Говоря о международной политике, Владимир Путин сконцентрировался на традиционном противостоянии с западными странами и встал на защиту своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. По его словам, ставшая обыденностью практика по введению санкций сегодня «перерождается в нечто более опасное».

— Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит, — сказал президент.

В этом контексте он помянул и свергнутого президента Украины Виктора Януковича, и действующего главу Венесуэлы Николаса Мадуро. К ним можно относиться как угодно, но госперевороты — это переход всех границ, подчеркнул Владимир Путин.

По его оценке, в отношении России некоторые страны завели «пренеприличный обычай» — «цеплять без всякого повода». «И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у [Редьярда] Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — констатировал президент. После чего предостерег: «организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Готовность России отвечать на «любые провокации» президент подкрепил цифрами: к 2024 году доля современного оружия и техники ее ВС составит 76%, «а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%». Плюс к этому по плану идет внедрение новейших боевых — в первую очередь, гиперзвуковых — систем.

Именно поэтому, будучи лидером в создании новых типов вооружений, «Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями», перешел к итогам Владимир Путин. Цель таких переговоров в том, чтобы создать среду для бесконфликтного существования на основании «уравнения безопасности».

— Главная мысль этой части послания заключается в том, что Россия стремится к добрым отношениям со всеми без исключения внешними партнерами — даже с теми, кто использует иные подходы по отношению к РФ и даже пытается сжигать мосты,— пояснил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. — Мы остаемся на позициях здравого смысла, но мы, разумеется, будем реагировать, если наши партнеры будут переступать красные линии.

В целом же Россия — радушная страна, которая открыта для друзей. По словам Владимира Путина, основная задача заключается в том, чтобы граждане большинства зарубежных государств могли дистанционно и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в РФ. При этом президент подтвердил, что Москва снимет ограничения на въезд иностранцев, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Над материалом работали Дмитрий Лару, Екатерина Постникова, Любовь Лежнева, Мария Колобова, Валерий Воронов, Екатерина Ясакова, Дмитрий Гринкевич, Анна Урманцева