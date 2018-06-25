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«Послание турецкого народа всему миру»: Эрдоган победил на досрочных президентских выборах в Турции

25 июня 2018, 03:40  •  33 • В мире
Действующий глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на досрочных президентских выборах. После подсчёта 98% бюллетеней турецкий лидер набрал более 52% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшей избирательной комиссии. Ряд мировых лидеров уже поздравили Эрдогана с победой. Кроме того, в воскресенье состоялись выборы в турецкий парламент. Победу в них одержал «Альянс народа», в который входит правящая Партия справедливости и развития. Вместе с Партией националистического движения они набрали более половины голосов избирателей и гарантировали себе большинство мест.
 
Президент Турции Реджеп Эрдоган © Alkis Konstantinidis Reuters
 

В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сохранил за собой пост президента страны.

Эрдогана поддержали свыше 25 млн из 49 млн граждан, имеющих право голоса. После подсчёта 98% бюллетеней Эрдоган набрал более 52% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшей избирательной комиссии.

Согласно внесённым ранее изменениям в Конституцию Турции, после выборов страна становится президентской республикой, при этом упраздняется пост премьер-министра, а кабмин переходит в прямое подчинение главе государства, который может назначать министров и распускать парламент.

На президентское кресло также претендовали кандидат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, бывший министр внутренних дел Мераль Акшенер, сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ, кандидат от исламистской Партии благоденствия Темель Карамоллаоглу и лидер левопатриотической партии «Родина» Догу Перинчек.

Лучший результат из всех конкурентов Эрдогана продемонстрировал Индже, получивший более 30% голосов. Остальные кандидаты набрали набрали менее 9%.

Кроме того, в воскресенье жители Турции выбирали партии, которые войдут в парламент — Великое национальное собрание (меджлис) 27-го созыва. После подсчёта 98% бюллетеней правящая Партия справедливости и развития набрала более 42% голосов. Состоящая с ней в блоке «Альянс народа» Партия националистического движения заработала более 11% голосов. Таким образом, сторонники Эрдогана получили большинство мест в парламенте.

Их главный соперник — блок «Альянс нации», объединяющий Народно-республиканскую партию, Хорошую партию и Партию благоденствия, — в общей сложности набрал чуть более 34%.

Кроме того, места в парламенте получит прокурдская Демократическая партия народов, в активе которой более 11% голосов.

«Народ доверил мне роль президента страны»

Эрдоган заявил о своей победе ещё до окончательного подсчёта результатов. По его словам, пришло время сосредоточиться на будущем Турции.

«Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне
роль президента страны, а парламентское большинство — «Альянсу народа». Надеюсь, никто не попытается бросить тень на избирательную систему Турции, чтобы оправдать собственный неудачный результат. Мы полны решимости продолжить укрепление нашей демократии, а также прав и свобод турецкого народа», — сказал Эрдоган, обращаясь к нации.

Он также отметил высокий уровень явки — более 90%. Турецкий лидер выразил надежду, что прошедшие выборы станут залогом дальнейших успехов страны.

«Рекордная явка на выборах — послание турецкого народа всему миру. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции», — заявил Эрдоган.

Реакция на итоги выборов

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Как сообщает агентство Anadolu, сразу после оглашения первых результатов голосования на улицы Стамбула вышли сотни людей, чтобы отпраздновать победу Эрдогана. Сторонники турецкого лидера собрались в нескольких местах, в том числе возле резиденции главы государства.

Первым, кто поздравил Эрдогана с победой на выборах, стал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, в частности, пригласил его совершить официальный визит в страну.

«В ходе телефонного разговора президенты выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться во всех сферах», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Свои поздравления Эрдогану также направили главы и официальные лица ряда государств, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Албании Эди Рама, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Судана Омар аль-Башир и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Между тем, по данным РИА Новости, делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не выявила каких-либо серьёзных нарушений в ходе выборов.

«Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто в рамках действующего законодательства. Не можем отметить какие-либо нарушения на тех участках, где мы были, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан или на результаты выборов», — сказал член делегации, депутат Госдумы России Артём Туров.

Аналогичное мнение высказал его коллега, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов, который был направлен в Турцию по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, передаёт ТАСС. По его словам, выборы ознаменовались высокой активностью турецких граждан, но при этом прошли «спокойно и демократично».

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