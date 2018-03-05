«Послание Путина сыграло свою роль»: что стоит за словами Трампа о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать переговоры с КНДР. Ранее представители Северной Кореи также высказались в пользу диалога с Вашингтоном. Тем не менее в Соединённых Штатах продолжает звучать воинственная риторика, а Пентагон настаивает на ядерном разоружении Пхеньяна. При этом эксперты считают, что Америка вряд ли решится на применение силы по отношению к КНДР. Отчасти это связано с предупреждением, которое Владимир Путин озвучил в своём послании Федеральному собранию. О перспективах возможных переговоров между США и КНДР и о роли России в этом процессе — в материале RT.

«Игра в покер»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что готов к переговорам с северокорейским руководством. Об этом он заявил накануне на приёме в честь основания журналистской организации «Клуб и Фонд Гридирон».

«Я не исключаю прямых переговоров с Ким Чен Ыном, просто не исключаю», — цитирует Трампа Politico.

По словам американского лидера, пару дней назад представители Пхеньяна обратились в Вашингтон и выразили готовность начать переговоры. Однако президент США якобы потребовал, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия.

«Может, будет что-то позитивное, я надеюсь, что это так… Мы встретимся и посмотрим», — подчеркнул Трамп.

26 февраля президент США уже заявлял, что он не против переговоров с Северной Кореей, но «на определённых условиях». Ранее попытку встретиться с северокорейской делегацией во главе с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон во время Олимпийских игр в Пхёнчхане предпринял вице-президент США Майкл Пенс. Однако, по сообщению Госдепа, северокорейцы «в последний момент» отказались от встречи.

Смягчение риторики США в отношении КНДР доцент кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова связывает с неудачей в давлении на Китай.

«Это было как игра в покер: Трамп шёл ва-банк, блефовал, — отмечает эксперт. — Но если мы посмотрим на то, что происходит вокруг Тайваня, на внутренние процессы в самом Китае, очевидно, что надавить максимально на Китай у Трампа не получится, и поэтому как-то нужно снижать напряжённость вокруг Северной Кореи».

Просчёт США

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, то, что американцы требуют от КНДР отказаться от ядерного оружия, легко объяснить. Судя по всему, США расценили недавние инициативы Пхеньяна по налаживанию отношений с Сеулом как доказательство успешности своих санкций. Поэтому они надеются, что, продолжив давление, в итоге заставят северокорейцев отказаться от ядерного оружия.

«Это ошибка. Американцы в очередной раз просчитываются в осмыслении поведения своего противника, как они в своё время просчитались с возможностями России в сфере обороны», — считает эксперт.

По словам Евгения Кима, Северная Корея без надёжных гарантий безопасности, которые предусмотрены в международных договорах и которые США будет соблюдать, ни на какие уступки американцам не пойдёт.

Эксперт отмечает, что Пхеньян пошёл на создание собственного ядерного оружия во многом потому, что в 1991 году, после распада СССР и прекращения действия Договора о дружбе и взаимном сотрудничестве между Советским Союзом и КНДР, республика осталась без защиты со стороны Москвы.

Запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты

globallookpress.com

© KCNA

3 марта 2018 года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) — официальное новостное агентство КНДР — распространило заявление северокорейского МИД по поводу возможных переговоров с США. По мнению КНДР, «переговоры должны отвечать взаимным интересам, вестись на равных основаниях и без предварительных условий». Отмечая готовность Пхеньяна к переговорам, в северокорейском дипломатическом ведомстве в то же время утверждают, что не станут «умолять о диалоге или избегать военного варианта, о котором заявляют США».

«Надо учитывать обеспокоенность всех, — утверждает Евгений Ким. — Америка боится, что к ним прилетит северокорейская ракета, а Северная Корея, значит, не должна опасаться, что США у берегов КНДР постоянно проводят учения по захвату страны?»

МИД Северной Кореи прокомментировал соответствующие намерения американцев.

«Если США проведут совместные военные учения с Южной Кореей, сохраняя санкции в отношении КНДР, Пхеньян будет противостоять США собственным режимом противодействия, и Вашингтон будет вынужден взять на себя ответственность за последствия», — заявили в Пхеньяне.

Русское предупреждение

В Соединённых Штатах всё чаще звучат призывы к боевым действиям против КНДР. Накануне сенатор Линдси Грэм заявил в эфире CNN, что война с Северной Кореей «будет того стоить», поскольку положительно скажется на национальной безопасности США.

По сообщениям американских СМИ, Вашингтон не сбрасывает со счетов военное решение северокорейской проблемы, если у Пхеньяна окажутся ракеты, способные долететь до Соединённых Штатов. В конце февраля 2018 года на Гавайях прошли военные учения по отработке удара по КНДР.

«По жестокости эта (война. — RT) будет превосходить всё, что видели любые из ныне живущих солдат», — считает начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Он прокомментировал The New York Times выводы, к которым пришёл Пентагон по итогам манёвров.

По словам Евгения Кима, определённые действия России могут сдержать агрессивные намерения США.

«Впервые в новейшей истории России наш президент в ходе послания Федеральному собранию сказал, что любое применение ядерного оружия против России или её союзников мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну, — говорит политолог. — Северная Корея не является нашим союзником, но тем не менее использование этой риторики направлено на то, чтобы американцы были поосторожнее».

«Я соглашусь с этим, у Путина прозвучала фраза «мы и наши союзники», а Соединённые Штаты относят Северную Корею к нашему лагерю, — говорит Ланцова. — Это сыграло свою роль. Всё было сказано очень чётко».

В декабре 2017 года на боевое дежурство в граничащем с КНДР Приморье заступил дивизион систем ПВО и ПРО С-400 «Триумф».

«В случае необходимости они смогут защитить не только наше небо, но и Северную Корею, если будет такое соглашение между Россией, Китаем и КНДР, — считает Евгений Ким. — Это вполне возможный вариант, поскольку американцы при нанесении авиаударов часто ошибаются».

По словам политолога, возможное нападение США на КНДР представляет угрозу для национальной безопасности нашей страны, в особенности российского Приморья. В 1950-м, в год начала Корейской войны, США «по ошибке» уже бомбили советские аэродромы близ Владивостока. Дополнительный фактор риска сейчас — близость северокорейского ядерного полигона Пунгери к границам России — всего 189 км.

«Я не хочу сказать, что мы непременно вмешаемся, но думаю, что предупреждение, сделанное 1 марта Путиным, должно заставить американское военное командование очень осторожно отнестись к применению силы. Это всё-таки не Ливия или Ирак, это вблизи наших границ», — отмечает Евгений Ким.

Условия диалога

4 марта южнокорейское новостное агентство «Рёнхап» сообщило, что президент Мун Чже Ин отправит в Пхеньян двух спецпосланников для налаживания диалога между КНДР и Соединёнными Штатами. По информации агентства, эта непростая миссия возложена на главу национального разведывательного ведомства Со Хуна и советника президента по вопросам безопасности Чон Ый Ёна. Отмечается, что делегация, в которую войдут ещё три человека, посетит Пхеньян на следующей неделе. Ранее стало известно, что президенты Южной Кореи и США 3 марта обсудили северокорейский вопрос по телефону.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин

Reuters

© Nicolas Asfouri

«Прежде всего они будут разговаривать о дальнейшем развитии и смягчении межкорейских отношений, а довеском к этому будет вопрос о начале переговоров с США, потому что северяне ранее выразили такую готовность», — предполагает Евгений Ким.

Со Хун известен своим активным участием в организации предыдущих переговоров между Южной Кореей и КНДР в 2000 и 2007 годах. В 1990-х он работал в КНДР в качестве представителя Организации содействия развитию энергетики на Корейском полуострове. По утверждению «Рёнхап», Со Хун — представитель Южной Кореи, который наиболее часто встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего корейского лидера.

В свою очередь, Чон Ый Ён находится в постоянном контакте с американскими коллегами, в частности — с советником президента США по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером. Карьерный дипломат, Ён в прошлом работал в США, Израиле и Таиланде.

«Скрываются за спинами женщин и детей»: боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз «Шансы на диалог есть. Если в ближайшие несколько месяцев Юг будет вести себя достаточно грамотно, отложит крупномасштабные учения, это покажет, что он готов к диалогу, — считает Ланцова. — Однако есть большой риск, что США могут сорвать нормализацию отношений».

По словам Евгения Кима, переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном пройдут успешно, если США прислушаются к предложению России и КНР и приостановят военные учения.

«Дипломатия России и Китая, хотя и в сложных условиях, но будет доносить до США, чтобы они ещё больше не обостряли ситуацию», — отмечает эксперт.

В ответ Северная Корея может до конца текущего года не проводить ни ракетных, ни ядерных испытаний.

«Всё равно то оружие, которое у КНДР есть, уже никто не отнимет», — подчёркивает политолог.