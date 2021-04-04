Послание Путина: Президент спросит с чиновников за демографию и образование

Президент Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание о ходе выполнения Послания Федеральному собранию 2020 года. Точная дата пока не названа.

Стало известно, что на следующей неделе в Кремле узнают, как проходит исполнение Послания Федеральному собранию 2020 года.

Тогда вносились поправки в Конституцию, продлевались программы социальных выплат, обсуждалось увеличение количества бюджетных мест в вузах и многое другое.

О предстоящем мероприятии сообщил телеканал "Россия 1".

Точная дата пока не названа, но подготовка уже началась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал сообщение.