Послание Путина: Названо особое обязательное условие допуска

В Кремле назвали особое обязательное условие допуска для представителей СМИ на послание президента России Владимира Путина. У журналистов должно быть сразу два отрицательных ПЦР-теста.

В Кремле уточнили требования по работе СМИ во время послания президента России Владимира Путина. Так, есть одно обязательное особое условие для журналистов: у каждого должно быть сразу два отрицательных ПЦР-теста.

В целом же и количество прессы на мероприятии и формат работы журналистов будет определяться исходя из требований Роспотребнадзора.

Напомним, само послание Путина запланировано на среду - 21 апреля этого года. Планируется, что состоится мероприятие в очной форме.