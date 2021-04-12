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Послание Путина: Названо особое обязательное условие допуска

12 апреля 2021, 10:35  •  186 • Политика
В Кремле назвали особое обязательное условие допуска для представителей СМИ на послание президента России Владимира Путина. У журналистов должно быть сразу два отрицательных ПЦР-теста.
В Кремле уточнили требования по работе СМИ во время послания президента России Владимира Путина. Так, есть одно обязательное особое условие для журналистов: у каждого должно быть сразу два отрицательных ПЦР-теста.
В целом же и количество прессы на мероприятии и формат работы журналистов будет определяться исходя из требований Роспотребнадзора.
Напомним, само послание Путина запланировано на среду - 21 апреля этого года. Планируется, что состоится мероприятие в очной форме.

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