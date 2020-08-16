Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев

Политолог, общественный деятель Сергей Михеев на своём Telegram-канале "Железная логика" прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о его недавней беседе с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу беспорядков в республике.

Ранее глава Белоруссии объявил по итогу беседы с президентом РФ, что Москва готова оказать поддержку Минску, если нацбезопасности республики будет угрожать серьёзная опасность.

После обращения Лукашенко за помощью к Путину было бы вполне уместно российскому президенту обратиться с неким содержательным посланием к народу Белоруссии, - заметил Михеев.

Он назвал три причины, почему такой шаг со стороны лидера РФ мог бы поспособствовать стабилизации ситуации в соседней республике. Во-первых, тем самым удалось бы перехватить инициативу у многих недоброжелателей из числа провокаторов.

Фото: скриншот Telegram/Железная логика

Во-вторых, такое обращение в целом позволило бы несколько смягчить градус накала событий в Белоруссии. Кроме того, это стало бы позитивным шагом в сторону российско-белорусской интеграции, считает политолог.