Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Рос...
Главная / Политика

Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев

16 августа 2020, 19:05  •  139 • Политика
Ответный ход после клича Александра Лукашенко о помощи к России просчитал политолог Сергей Михеев. Он заметил, что послание Путина народу Белоруссии в сложившейся ситуации могло бы поспособствовать стабилизации обстановки в республике, и привёл три аргумента.
Политолог, общественный деятель Сергей Михеев на своём Telegram-канале "Железная логика" прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о его недавней беседе с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу беспорядков в республике.
Ранее глава Белоруссии объявил по итогу беседы с президентом РФ, что Москва готова оказать поддержку Минску, если нацбезопасности республики будет угрожать серьёзная опасность.
После обращения Лукашенко за помощью к Путину было бы вполне уместно российскому президенту обратиться с неким содержательным посланием к народу Белоруссии, - заметил Михеев.
Он назвал три причины, почему такой шаг со стороны лидера РФ мог бы поспособствовать стабилизации ситуации в соседней республике. Во-первых, тем самым удалось бы перехватить инициативу у многих недоброжелателей из числа провокаторов.
Фото: скриншот Telegram/Железная логика
Во-вторых, такое обращение в целом позволило бы несколько смягчить градус накала событий в Белоруссии. Кроме того, это стало бы позитивным шагом в сторону российско-белорусской интеграции, считает политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
16 августа 2020, 01:40
Лукашенко устроил исторический ликбез провокаторам: Обойдёмся без посредников
16 августа 2020, 09:00
Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент "после свержения"
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
16 августа 2020, 15:25
"Даже мертвым не отдам страну": Лукашенко встал на колени перед народом
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «проро...
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю сил...
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
16 августа 2020, 01:40
Лукашенко устроил исторический ликбез провокаторам: Обойдёмся без посредников
16 августа 2020, 09:00
Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.