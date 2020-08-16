|
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
16 августа 2020, 19:05 • 139 • Политика
Ответный ход после клича Александра Лукашенко о помощи к России просчитал политолог Сергей Михеев. Он заметил, что послание Путина народу Белоруссии в сложившейся ситуации могло бы поспособствовать стабилизации обстановки в республике, и привёл три аргумента.
Политолог, общественный деятель Сергей Михеев на своём Telegram-канале "Железная логика" прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о его недавней беседе с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу беспорядков в республике.
Ранее глава Белоруссии объявил по итогу беседы с президентом РФ, что Москва готова оказать поддержку Минску, если нацбезопасности республики будет угрожать серьёзная опасность.
Он назвал три причины, почему такой шаг со стороны лидера РФ мог бы поспособствовать стабилизации ситуации в соседней республике. Во-первых, тем самым удалось бы перехватить инициативу у многих недоброжелателей из числа провокаторов.
Фото: скриншот Telegram/Железная логика
Во-вторых, такое обращение в целом позволило бы несколько смягчить градус накала событий в Белоруссии. Кроме того, это стало бы позитивным шагом в сторону российско-белорусской интеграции, считает политолог.
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2020, 03:40
|
12 августа 2020, 16:05
|
15 августа 2020, 16:30
|
12 августа 2020, 03:15
|
10 августа 2020, 10:00
|
14 августа 2020, 19:25
|
14 августа 2020, 23:05