Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Начнется оглашение документа в 12:00 по московскому времени.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.

Послание-2018 станет 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина. В этот раз президент выступит не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже. Еще одно новшество - визуальный ряд (инфографика), которым будет сопровождаться речь главы государства. Кстати, из-за последнего нововведения как раз и было решено перенести выступление из Кремля в Манеж - установить экраны для инфографики в Большом кремлевском дворце довольно проблематично.

В этом году состав приглашенных на мероприятие в Манеже будет немного расширен - в этот раз в зале будут присутствовать не только члены Федерального собрания.

Конечно, содержание документа пока неизвестно. Ни сам глава государства, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стали раскрывать подробности Послания. Однако ранее в СМИ появилась информация, согласно которой на основе выступления Владимира Путина могут быть разработаны новые Майские указы.