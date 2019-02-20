Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?

Послание главы государства к Федеральному собранию – одно из самых важных событий в политической жизни страны. Многие эксперты традиционно «сверяют часы» по тому, что скажет Владимир Путин в своей традиционной речи

Автор:

Афанасьев Андрей

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Несмотря на то что в своей речи президент касается всех вопросов жизни государства, у каждого послания всегда есть какая-то главная тема. Мало кто сегодня помнит, что в 2000 году Владимир Путин свое первое послание посвятил укреплению вертикали власти. В условиях, когда Россия была на грани распада, это был единственный возможный способ сохранить страну. Более того, сильная центральная власть – наиболее естественный для нашей страны способ управления, при котором российское государство работало наиболее эффективно.

Уже в следующем году было объявлено о переходе к следующему этапу того же процесса, теперь уже экономическому. Владимир Путин обозначил следующие задачи: упорядочить межбюджетные отношения центра и регионов, провести судебную реформу и усовершенствовать работу правоохранительных органов, а также подготовить административную реформу.

К 2007 году, когда внутриполитическая обстановка была стабилизирована, президент стал понемногу сдвигать акцент в сторону международных отношений и защиты национального суверенитета. Он произнёс знаменитую Мюнхенскую речь, ставшую переломным моментом в процессе формирования многополярного мира. Неудивительно, что послание было во многом посвящено теме патриотизма и статусу русского языка. Ну а в сфере внешней политики Владимир Путин предложил ввести мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе, который многие считали несправедливым по отношению к России, особенно в условиях расширения НАТО на восток.

Очевидно, что в 2014 году главной темой стало возвращение Крыма в состав России, а также тревожная ситуация на Украине, которая сохраняется на протяжении вот уже 5 лет. Также он не обошёл стороной и санкции, которые западные страны ввели против России после событий Русской весны.

Фото: www.globallookpress.com

Особняком, конечно же, стоит послание 2018 года, в ходе которого глава российского государства представил новейшие образцы стратегического ядерного оружия. Очевидно, что в этот день речь Владимира Путина была главной политической новостью не только в России, но и в мире.

Прогнозы на послание в 2019 году

Традиционно эксперты расходятся в своих прогнозах относительно того, каким будет послание в текущем году: «внешним» или «внутренним», «экспансивным» или «консервативным».

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что в этом году послание будет сбалансированным. С одной стороны, нам стоит ожидать «развёрнутой характеристики внешней политики», с другой – прояснения социальной ситуации:

«Именно эти две основные позиции и являются тем, что люди хотят услышать. Послание Федеральному собранию обращено ко всему народу. Поэтому внешняя политика и социальная ситуация».

Фото: www.globallookpress.com

Одной из наиболее резонансных тем последних недель, безусловно, является ситуация вокруг Южных Курил. Очевидно, что многие ожидают от президента каких-то дополнительных разъяснений данного вопроса.

Лавров пообещал "биться" за Вышинского до победного конца. Словакия готова давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом" Идет активнейшая информационно-политическая атака на президента. Классический вариант – история с Южными Курилами. Раскручивание идеи о том, что Путин хочет сдать Южные Курилы японцам. Это типичная информационная кампания, которая направлена на то, чтобы подорвать авторитет Владимира Путина у патриотической общественности, разрушить так называемый "крымский консенсус". Рейтинг падает под атакой информационной кампании. И Владимир Путин должен переломить это,

– считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Однако это послание вряд ли будет только «внешним» и «силовым». По мнению политолога Андрея Колядина, основной акцент будет сделан именно на вопросы социально-экономического развития. Эксперт уверен, что именно это сегодня волнует людей больше всего:

Президент не упустит возможность рассказать о перспективах в плане повышения благосостояния народа, стараясь вернуть и собственный рейтинг, который пострадал от пенсионной реформы, повышения налогов и тех изменений, которые происходили у нас в стране.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Наконец, есть и те, кто ждет от президента неожиданного хода. Одним из которых в прошлом был Крым. Что может быть на этот раз? Объявление об окончательном объединении России и Белоруссии? Недаром в последние месяцы проходили переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Раньше было свойство президента к неожиданным ходам. Последним был Крым. Беларусь?

– задает вопрос директор Института актуальной политики Никита Исаев.

Все эксперты сходятся во мнении, что выступление президента необходимо для снятия общественного напряжения после принятия ряда непопулярных мер летом этого года. И как бы то ни было, послание Федеральному собранию обозначит общее настроение российской власти на ближайший год. От того, чему будет посвящено больше внимания, во многом и будет зависеть вектор развития страны.