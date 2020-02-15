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Послание на 14 февраля: Памела Андерсон написала письмо Путину - СМИ
15 февраля 2020, 00:09 • 98 • В мире
Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон написала письмо президенту России Владимиру Путину. Дата послания - 14 февраля. В нём артистка просит главу государства укрепить наследие России и сохранить Антарктиду.
Андерсон поздравила Россию с 200-летием открытия Антарктиды и попросила помощи в сохранении континента. По её словам, сегодняшний вид Антарктики из-за климатического кризиса сильно отличается от того, что "200 лет назад увидели Беллинсгаузен и Лазарев".
"Я призываю вас укрепить будущее и историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана", - цитирует письмо "РИА Новости".
Памела попросила российского лидера поддержать присвоение статуса охраняемых районов Восточной Антарктике и морю Уэдделла.
Голливудская звезда уже не впервые обращается за помощью к Путину. В 2019 году она призвала президента помочь в освобождении 11 косаток и 87 белух из приморской бухты Средняя, прозванной экологами "китовой тюрьмой".
В настоящее время все животные на свободе.
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