Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шовинистам вопреки: Татарстан проголосовал за Путина
В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов
Брат ты мне: Услышат ли украинцы Путина
Их молчание подобно крику
Главная / Политика

Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018

20 марта 2018, 17:24  •  108 • Политика
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил важность позитивных отношений между Москвой и Брюсселем для поддержания безопасности на европейском континенте.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил президенту России Владимиру Путину поздравления в связи с его победой на выборах 18 марта 2018 года. Об этом сегодня во время своего брифинга для журналистов сообщила официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.
"Председатель Юнкер направил поздравительное послание Владимиру Путину", - лаконично заявила Схинас. Она же зачитала журналистам текст послания главы ЕК.
Как оказалось, в своем письме Путину Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что добрососедские отношения между Москвой и Брюсселем крайне важны для поддержания общеевропейской системы безопасности.
"Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критические важны для безопасности на нашем континенте", - процитировала текст документа Маргаритис Схинас.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 04:24
Времени еще вагон: Скотленд-Ярд не торопится раскрывать отравление Скрипаля
19 марта 2018, 19:54
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
20 марта 2018, 04:24
Украинцы не позволили Киеву "декоммунизировать" Льва Толстого

Загрузка...
20 марта 2018, 17:24
Зачем создаётся русское ФБР
20 марта 2018, 15:24
Володин: информкампания против РФ извне еще более сплотила избирателей вокруг Путина
20 марта 2018, 14:09
Шовинистам вопреки: Татарстан проголосовал за Путина
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
20 марта 2018, 01:09
Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления...
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили ...
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
16 марта 2018, 02:54
Савченко после допроса в Киеве обратилась с прошением к Путину
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.