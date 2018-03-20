|
Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018
20 марта 2018, 17:24 • 108 • Политика
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил важность позитивных отношений между Москвой и Брюсселем для поддержания безопасности на европейском континенте.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил президенту России Владимиру Путину поздравления в связи с его победой на выборах 18 марта 2018 года. Об этом сегодня во время своего брифинга для журналистов сообщила официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.
Как оказалось, в своем письме Путину Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что добрососедские отношения между Москвой и Брюсселем крайне важны для поддержания общеевропейской системы безопасности.
Подпишитесь на нас
108
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 марта 2018, 16:54
|
16 марта 2018, 02:54
|
15 марта 2018, 04:09
|
18 марта 2018, 00:24
|
16 марта 2018, 12:39
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 10:39