Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил важность позитивных отношений между Москвой и Брюсселем для поддержания безопасности на европейском континенте.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил президенту России Владимиру Путину поздравления в связи с его победой на выборах 18 марта 2018 года. Об этом сегодня во время своего брифинга для журналистов сообщила официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер направил поздравительное послание Владимиру Путину", - лаконично заявила Схинас. Она же зачитала журналистам текст послания главы ЕК.

Как оказалось, в своем письме Путину Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что добрососедские отношения между Москвой и Брюсселем крайне важны для поддержания общеевропейской системы безопасности.

"Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критические важны для безопасности на нашем континенте", - процитировала текст документа Маргаритис Схинас.