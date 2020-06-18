Послали польского посла. СМИ предлагают наплевать на процедуру

Польский посол в России уходит со своего поста. Он отработал там 4 года, и срок подошел к концу. Но в польских СМИ не верят, что все может быть так просто, и ищут подвох.

Даже в канцелярии польского президента объяснили, что обычно послов назначают как раз на этот промежуток времени, и пост преемнику они уступают летом – так что это просто стандартная процедура, все по плану.

Ну, да, Влодзимеж Марчиняк должен был решить вопрос с возвращением в Польшу обломков Ту-154, который разбился под Смоленском. Не сумел – что же делать. Оставлять его на этом посту, пока не добьется – не мытьем, так катанием?

Но в издании Wirtualna Polska уверены – все неспроста: убирают людей бывшего министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Именно он в свое время проводил чистку в посольских рядах и подбирал новые кадры.

Например, прекращает свою работу посол в Праге Барбара Чвёро, которая работала там всего лишь с 2018 года. Ну и что, что ее обвиняют в психологическом давлении на сотрудников – такого просто не может быть.

Ну а Марчиняк, ко всему прочему, критиковал то, что в Твери со здания бывшего управления НКВД сняли мемориальные доски, посвященные жертвам катынского преступления.

Ну все, такое-то точно нельзя так просто оставлять – такие люди нужны на родине, поэтому, видимо, посла и отзывают обратно. Может, это похвала такая – молодец, хорошо себя проявил, можешь уехать из этой "варварской" России в прекрасную Польшу, где уже наступило "светлое настоящее".

Некоторые в комментариях, правда, отвечают, что в России вообще не должно быть польского посла, потому что эта страна – на периферии интересов Польши. Ясно, что в центре у нее – отношения с США. Но не будем забывать, что строятся эти отношения на жалобах на российскую угрозу. Так что без посла, видимо, никуда.

Но не переживайте, соседи, будет новый посол, за которого вы сможете начать беспокоиться уже через 4 года, когда закончится срок его полномочий.

Автор Мария Смирнова, радио Sputnik