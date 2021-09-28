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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за угроз Киева

28 сентября 2021, 13:10  •  35 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Причиной дипломатического скандала стал контракт на поставку российского газа
В МИД Венгрии вызвали на ковер украинского посла. Об этом стало известно во вторник, 28 сентября. Уточняется, что причиной послужила реакция Киева на контракт о поставках газа, который накануне заключили российский "Газпром" и венгерская энергетическая компания MVM.
В рамках соглашения стороны договорились, что в течение 15 ближайших лет в Венгрию будет поступать 4,5 млрд кубометров газа в год по газопроводу "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Сербии и Австрии. На Украине тут же заявили о нанесенном ей как стране-транзитеру ущербе, обвинили Будапешт в "политических решениях в угоду Кремлю" и объявили о намерении оспорить сделку через Европейскую комиссию. 
В Венгрии назвали действия Украины "возмутительными".
"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов нацбезопасности попытки помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности",
– заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что стабильное газоснабжение и установленная цена на топливо на много лет вперед – это гарантия стабильного развития. А намерение Киева помешать этому – крайне недружелюбный шаг, особенно на фоне той гуманитарной помощи, которую венгры оказывают украинцам. Чтобы разъяснить эту позицию, в МИД Венгрии вызван посол Украины, сообщил министр в "Фейсбуке". 
Ранее угрозы Киева в адрес Будапешта оценил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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