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Посла Украины вызвали в Будапешт после критики сделки "Газпрома" и Венгрии
28 сентября 2021, 11:20 • 254 • Политика
Украинский МИД ранее заявил, что разочарован в Венгрии из-за ее сделки с "Газпромом". Украина считает, что это плохо повлияет на отношения Киева и Будапешта.
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за слов о сделке "Газпрома" и Будапешта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на инфомацию от венгерского МИД.
Ранее в МИД Украины сказали, что разочарованы сделкой "Газпрома" и Венгрии о поставке газа в обход страны, и назвали ее причиной ухудшения двусторонних отношений.
Киев собирается обратиться в Еврокомиссию по вопросу закрытия сделки.
В понедельник, 27 сентября "Газпром" подписал с Будапештом новый контракт о поставке 4,5 кубометров топлива через Сербию и Австрию. Он будет действовать до 2036 года.
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