Посла Украины вызвали в Будапешт после критики сделки "Газпрома" и Венгрии

Украинский МИД ранее заявил, что разочарован в Венгрии из-за ее сделки с "Газпромом". Украина считает, что это плохо повлияет на отношения Киева и Будапешта.

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за слов о сделке "Газпрома" и Будапешта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на инфомацию от венгерского МИД.

Ранее в МИД Украины сказали, что разочарованы сделкой "Газпрома" и Венгрии о поставке газа в обход страны, и назвали ее причиной ухудшения двусторонних отношений.

Киев собирается обратиться в Еврокомиссию по вопросу закрытия сделки.

В понедельник, 27 сентября "Газпром" подписал с Будапештом новый контракт о поставке 4,5 кубометров топлива через Сербию и Австрию. Он будет действовать до 2036 года.