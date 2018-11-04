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Посла Турции в Уганде отзвали за появление на приеме без штанов

04 ноября 2018, 08:09  •  156 • Политика
Дипломата Седефа Явузальпа отозвали после того, как в соцсетях появились его фотографии в древнегреческом наряде.
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в твиттере объявил об отзыве посла Турции в Уганде Седефа Явузальпа.
Министр пояснил, что проверка показала подлинность появившихся в соцсетях фотографий, на которых дипломат позирует без штанов, в древнегреческой тунике.
Седеф Явузальп изображал бога Зевса на приеме в честь турецкого Дня Республики в присутствии главы МИД Уганды Сэма Кутеза. В древнегреческие наряды был облачен не только он,но и другие сотрудники дипмиссии. Так, рядом с послом на фотографиях оказалась женщина, изображающая Елену Прекрасную.
Посол Явузальп представлял интересы Анкары в Уганде с 2013 года. Почему он выбрал для приема в честь годовщины провозглашения Турецкой республики не вполне патриотичную тему, не уточняется.
Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda's capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg
— dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) 3 ноября 2018 г.

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