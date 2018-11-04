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Посла Турции в Уганде отзвали за появление на приеме без штанов
04 ноября 2018, 08:09 • 156 • Политика
Дипломата Седефа Явузальпа отозвали после того, как в соцсетях появились его фотографии в древнегреческом наряде.
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в твиттере объявил об отзыве посла Турции в Уганде Седефа Явузальпа.
Министр пояснил, что проверка показала подлинность появившихся в соцсетях фотографий, на которых дипломат позирует без штанов, в древнегреческой тунике.
Седеф Явузальп изображал бога Зевса на приеме в честь турецкого Дня Республики в присутствии главы МИД Уганды Сэма Кутеза. В древнегреческие наряды был облачен не только он,но и другие сотрудники дипмиссии. Так, рядом с послом на фотографиях оказалась женщина, изображающая Елену Прекрасную.
Посол Явузальп представлял интересы Анкары в Уганде с 2013 года. Почему он выбрал для приема в честь годовщины провозглашения Турецкой республики не вполне патриотичную тему, не уточняется.
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