Посла США в Молдавии вновь попросили не вмешиваться

Дерек Хоган продолжает попытки влиять на политические процессы

В посольстве Соединённых Штатов в Молдове предупредил: до внеочередных парламентских выборов в стране осталась одна неделя, поэтому посольство будет внимательно наблюдать за всем происходящим в стране и за ходом избирательной кампании.

«США остаются стратегическим партнёром Молдовы в её стремлении к процветающему будущему. А американские власти будут и впредь сотрудничать с парламентом и правительством, которые изберут граждане Молдовы на свободных и справедливых выборах», – цитирует сообщение посольства США в Кишинёве молдавское интернет-издание NewsMaker.

Вероятно, в связи с «наблюдением за всем происходящим в стране» американский посол Дерек Хоган развил небывалую активность, встречаясь с лидерами партий и блоков, принимающих участие в выборах.

Накануне председатель Партии коммунистов Владимир Воронин опубликовал открытое письмо Хогану, в котором назвал все подобные встречи «попыткой оказать давление на государственные институты Молдавии».

Встретился посол США и с лидером Партии социалистов Игорем Додоном. Во время встречи экс-президент передал Хогану письмо с призывом «проявлять уважение к независимости и суверенитету Молдовы», содержание письма опубликовано на официальном сайте ПСРМ.

«Визиты самого господина Хогана в Центральную избирательную комиссию в разгар предвыборной кампании могут расцениваться как попытка повлиять на политические процессы в Республике Молдова, что не соответствует статусу дипломата и нарушает ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Посольство США пренебрегает суверенитетом и независимостью Молдовы, верховенством международного права. Ни один представитель дипломатического корпуса, ни тем более глава дипломатической миссии, не имеет права публично оценивать внутриполитическую ситуацию в принимающем государстве», – говорится в письме.

Кроме того, Игорь Додон напомнил и о других формах вмешательства во внутренние дела Молдавии, таких как поддержка так называемого гражданского общества, финансирование которого резко выросло в последнее время – как раз накануне выборов, а также материальная помощь «независимым СМИ», которое осуществляется через неправительственные организации и фонды.