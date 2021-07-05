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Посла США в Молдавии вновь попросили не вмешиваться

05 июля 2021, 01:25  •  77 • Украина
Дерек Хоган продолжает попытки влиять на политические процессы
В посольстве Соединённых Штатов в Молдове предупредил: до внеочередных парламентских выборов в стране осталась одна неделя, поэтому посольство будет внимательно наблюдать за всем происходящим в стране и за ходом избирательной кампании.
«США остаются стратегическим партнёром Молдовы в её стремлении к процветающему будущему. А американские власти будут и впредь сотрудничать с парламентом и правительством, которые изберут граждане Молдовы на свободных и справедливых выборах», – цитирует сообщение посольства США в Кишинёве молдавское интернет-издание NewsMaker.
Вероятно, в связи с «наблюдением за всем происходящим в стране» американский посол Дерек Хоган развил небывалую активность, встречаясь с лидерами партий и блоков, принимающих участие в выборах.
Накануне председатель Партии коммунистов Владимир Воронин опубликовал открытое письмо Хогану, в котором назвал все подобные встречи «попыткой оказать давление на государственные институты Молдавии».
Встретился посол США и с лидером Партии социалистов Игорем Додоном. Во время встречи экс-президент передал Хогану письмо с призывом «проявлять уважение к независимости и суверенитету Молдовы», содержание письма опубликовано на официальном сайте ПСРМ.
«Визиты самого господина Хогана в Центральную избирательную комиссию в разгар предвыборной кампании могут расцениваться как попытка повлиять на политические процессы в Республике Молдова, что не соответствует статусу дипломата и нарушает ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Посольство США пренебрегает суверенитетом и независимостью Молдовы, верховенством международного права. Ни один представитель дипломатического корпуса, ни тем более глава дипломатической миссии, не имеет права публично оценивать внутриполитическую ситуацию в принимающем государстве», – говорится в письме.
Кроме того, Игорь Додон напомнил и о других формах вмешательства во внутренние дела Молдавии, таких как поддержка так называемого гражданского общества, финансирование которого резко выросло в последнее время – как раз накануне выборов, а также материальная помощь «независимым СМИ», которое осуществляется через неправительственные организации и фонды.
«Я надеюсь, что всё это – просто политические анахронизмы, тени прошлого, которые мы должны преодолеть на своём пути к укреплению суверенитета и независимости Республики Молдова в сторону более демократического, более свободного и более процветающего будущего», – отметил Игорь Додон.

Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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