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Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

24 февраля 2020, 21:39  •  110 • Украина
Посол Сербии на Украине Аце Йованович был вызван в украинский МИД в связи с размещением символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
 
Reuters
 

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

Дипломаты отметили «недопустимость» подобных действий и призвали не допускать подобных случаев в будущем.

В декабре МИД Украины вызвал сербского посла для протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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