Посла России вызвали в МИД Израиля после слов об Иране: Его обвинили в непонимании Ближнего Востока

Инцидент произошёл после интервью, которое Викторов дал газете Jerusalem Post. В нём он заявил, что главным фактором дестабилизации в регионе является не Иран, а конфликт между Израилем и Палестиной, а также невыполнение резолюций ООН. После этого дипломата вызвали в МИД Израиля, где глава политико-стратегического департамента ведомства Алон Бар заявил о своём несогласии со словами Викторова.

Такие заявления не отвечают реалиям Ближнего Востока, которые неоднократно обсуждались на политических переговорах по дипломатическим каналам между странами, - цитирует Бара пресс-служба министерства.

Отметим, что Израиль считает Иран одним из главных своих противников. Израиль наносил авиаудары по иранским силам в Сирии, а также выступал против заключения иранской ядерной сделки. Именно поэтому Израиль стал главным подозреваемым у Тегерана, когда неизвестные убили иранского физика-ядерщика недалеко от столицы страны.