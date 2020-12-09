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Посла России вызвали в МИД Израиля после слов об Иране: Его обвинили в непонимании Ближнего Востока
09 декабря 2020, 23:10 • 63 • Политика
Посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля после его слов об Иране. Дипломата обвинили, что он не понимает реалий Ближнего Востока.
Инцидент произошёл после интервью, которое Викторов дал газете Jerusalem Post. В нём он заявил, что главным фактором дестабилизации в регионе является не Иран, а конфликт между Израилем и Палестиной, а также невыполнение резолюций ООН. После этого дипломата вызвали в МИД Израиля, где глава политико-стратегического департамента ведомства Алон Бар заявил о своём несогласии со словами Викторова.
Отметим, что Израиль считает Иран одним из главных своих противников. Израиль наносил авиаудары по иранским силам в Сирии, а также выступал против заключения иранской ядерной сделки. Именно поэтому Израиль стал главным подозреваемым у Тегерана, когда неизвестные убили иранского физика-ядерщика недалеко от столицы страны.
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