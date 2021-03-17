Посла РФ вызвали из США в Москву

Посла России вызвали из США в Москву. Министерство иностранных дел РФ сообщило, с какой целью это было сделано.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций. Завершаются первые 100 дней правления Джо Байдена и его команды, что является подходящим поводом проанализировать их действия.

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик", - отметила Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что не заинтересованы в необратимой деградации отношений с Соединёнными Штатами.

С американским послом будут проводить консультации не только сотрудники российского МИД, но и некоторых других профильных ведомств.