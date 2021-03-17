Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой&...
Главная / Политика

Посла РФ вызвали из США в Москву

17 марта 2021, 21:20  •  369 • Политика
Посла России вызвали из США в Москву. Министерство иностранных дел РФ сообщило, с какой целью это было сделано.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций. Завершаются первые 100 дней правления Джо Байдена и его команды, что является подходящим поводом проанализировать их действия.
"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик", - отметила Захарова.
В ведомстве подчеркнули, что не заинтересованы в необратимой деградации отношений с Соединёнными Штатами.
С американским послом будут проводить консультации не только сотрудники российского МИД, но и некоторых других профильных ведомств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



369
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 19:30
"Нам влепили беспрецедентную оплеуху": России предложили жёсткий ответ на слова Байдена о Путине
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
12 марта 2021, 04:45
"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.