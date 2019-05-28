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Посла Испании вызвали в МИД России

28 мая 2019, 18:24  •  27 • Политика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"28 мая посол Испании был вызван в МИД России. В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании в отношении России, которые он допустил в интервью изданию El Periodico, - сообщили в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, на встрече испанскому дипломату было указано на противоречие слов политика, которые "наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время".

В опубликованном 24 мая интервью газете El Periodico Боррель назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы.

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