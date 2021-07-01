Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / Политика

Посла Чехии вызвали в МИД РФ

01 июля 2021, 17:40  •  212 • Политика
Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел РФ на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг, 1 июля.
По ее словам, Россия считает неприемлемыми требования Чехии выплатить ей компенсации за взрывы. Все претензии Праги являются «фантасмагорией и абсурдом», считает дипломат.
«Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о провидении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», — отметила Захарова в ходе брифинга.
Как добавила представитель МИДа, сами главы чешской республики не могут определить единую позицию по оценкам и версиям случившегося во Врбетице.
28 июня стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах в Врбетице. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.
На следующий день первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» сообщил, что для исключения Чехии из списка недружественных стран РФ необходимы шаги именно со стороны Праги. Он подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к инциденту во Врбетице нет, и согласился с определением Марии Захаровой требований Праги о компенсации как вымогательства.
Отношения между Москвой и Прагой резко обострились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетице на востоке республики.
Это привело к масштабному дипломатическому скандалу: сначала Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских; следом Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ. В результате двусторонние отношения заметно ухудшились — вплоть до того, что Россия включила Чехию в список недружественных стран.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






212
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
01 июля 2021, 00:15
"Что британцы делают в Чёрном море?": Немцы заступились за Россию после инцидента с эсминцем
01 июля 2021, 02:05
С 1 июля русские начнут жить с новыми законами: Что изменится?
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
01 июля 2021, 06:40
Польша представила альтернативную версию провокации с эсминцем Defender
01 июля 2021, 02:05
После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
26 июня 2021, 10:15
Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
27 июня 2021, 03:40
ЕС готов исключить Венгрию из своих рядов
27 июня 2021, 12:50
Президента Зеленского публично предлагают свергнуть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.