Посла Чехии вызвали в МИД РФ

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел РФ на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг, 1 июля.

По ее словам, Россия считает неприемлемыми требования Чехии выплатить ей компенсации за взрывы. Все претензии Праги являются «фантасмагорией и абсурдом», считает дипломат.

«Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о провидении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Как добавила представитель МИДа, сами главы чешской республики не могут определить единую позицию по оценкам и версиям случившегося во Врбетице.

28 июня стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах в Врбетице. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.

На следующий день первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» сообщил, что для исключения Чехии из списка недружественных стран РФ необходимы шаги именно со стороны Праги. Он подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к инциденту во Врбетице нет, и согласился с определением Марии Захаровой требований Праги о компенсации как вымогательства.

Отношения между Москвой и Прагой резко обострились в апреле 2021 года. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетице на востоке республики.

Это привело к масштабному дипломатическому скандалу: сначала Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских; следом Чехия заявила, что число работников российской дипмиссии будет доведено до количества чешских представителей в Москве и объявила о высылке из страны 63 сотрудников посольства РФ. В результате двусторонние отношения заметно ухудшились — вплоть до того, что Россия включила Чехию в список недружественных стран.