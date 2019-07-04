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Посла Британии вызвали на ковер за захват иранского танкера в Гибралтарском проливе
04 июля 2019, 22:54 • 106 • Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера в Гибралтарском проливе. Британского посла вызвали на ковер и предупредили о возможной эскалации напряженности в регионе.
Посла Британии в Иране вызвали на ковер в МИД из-за задержания иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Подробности рассказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Речь идет о задержании танкера Grace 1, которое произошло в четверг 4 июля. По словам министр Гибралтара Фабиан Пикардо, захват танкера был совершен, потому что судно "действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Также отмечается, что танкер задержали по просьбе США. Захват судна был проведен военно-морскими силами Великобритании.
Он подчеркнул, что задержание танкера является незаконным, так как санкции ЕС не основаны на решениях ООН. Также МИД Ирана предупредил, что подобные действия грозят привести к эскалации напряженности в регионе.
Напомним, что Гибралтар является британской заморской территорией на южной оконечности Пиренейского полуострова. Право на неё оспаривает Испанией.
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