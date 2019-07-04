Посла Британии вызвали на ковер за захват иранского танкера в Гибралтарском проливе

Посла Британии в Иране вызвали на ковер в МИД из-за задержания иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Подробности рассказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Речь идет о задержании танкера Grace 1, которое произошло в четверг 4 июля. По словам министр Гибралтара Фабиан Пикардо, захват танкера был совершен, потому что судно "действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Также отмечается, что танкер задержали по просьбе США. Захват судна был проведен военно-морскими силами Великобритании.

"Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании", - сообщил Аббас Мусави.

Он подчеркнул, что задержание танкера является незаконным, так как санкции ЕС не основаны на решениях ООН. Также МИД Ирана предупредил, что подобные действия грозят привести к эскалации напряженности в регионе.

Напомним, что Гибралтар является британской заморской территорией на южной оконечности Пиренейского полуострова. Право на неё оспаривает Испанией.