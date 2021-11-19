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Посла Болгарии вызвали в МИД Украины после слов о принадлежности Крыма

19 ноября 2021, 15:05  •  181 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев требует опровергнуть высказывание о российском полуострове
Посла Болгарии Костадина Коджабашева вызвали на ковер в украинский МИД. Дипломату придется отвечать за слова президента Румена Радева, который накануне во время эфира заявил, что Крым принадлежит России. 
Киев это не оценил, поэтому сейчас ждет объяснений от главы Болгарии. 
"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", 
– сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины. 
В Незалежной также указали на то, что подобные высказывания идут вразрез с официальным мнением Болгарии. Более того, фраза о российском Крыме явно не способствует развитию добрососедских отношений двух стран, подчеркнули на Украине. 
Послу пришлось отчитываться. Уточняется, что Коджабашев заявил о приверженности Софии своей позиции, согласно которой она поддерживает территориальную целостность Незалежной. 
Ранее в Минобороны Украины объявили о стремлении отвоевать у России Крым. В Киеве уверены, что их армия находится в отличном состоянии и в полной боеготовности, поэтому в скором времени Незалежная обязательно вернет себе полуостров и положит конец войне в Донбассе. 

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