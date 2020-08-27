Посла Белоруссии вызвали на ковер в МИД Польши из-за заявления Лукашенко

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Варшава обиделась на слова Батьки о возможной аннексии части территории Республики

Белорусский посол вызван в польский МИД. Как отмечает источник, причиной стали заявления Минска о том, что Варшава желает присоединить Гродненскую область.

Информация о вызове поступила от замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.

W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 27, 2020

"Из-за постоянных и необоснованных обвинений в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь", – написал представитель польского внешнеполитического ведомства в "Твиттер".

Экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский ранее говорил о том, что Польша действительно может иметь претензии на белорусские земли. Однако действовать Варшава будет лишь по приказу Соединенных Штатов, которые "курируют" действия этой страны по вопросам восточной политики.

Сенатор Алексей Пушков не так давно отметил, что Варшава взяла курс на смену режима в Минске. По его словам, для Лукашенко вопрос суверенитета страны является ключевым.

Как отмечает РИА "Новости", ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Польша планирует аннексировать Гродненскую область. В свою очередь, глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский заявлял, что государство не собирается претендовать на земли восточного соседа и нарушать его суверенитет.