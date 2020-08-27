Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васи...
Главная / Политика

Посла Белоруссии вызвали на ковер в МИД Польши из-за заявления Лукашенко

27 августа 2020, 17:20  •  35 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Варшава обиделась на слова Батьки о возможной аннексии части территории Республики
Белорусский посол вызван в польский МИД. Как отмечает источник, причиной стали заявления Минска о том, что Варшава желает присоединить Гродненскую область.
Информация о вызове поступила от замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.
W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi.
— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 27, 2020
"Из-за постоянных и необоснованных обвинений в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь", – написал представитель польского внешнеполитического ведомства в "Твиттер".
Как отмечает РИА "Новости", ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Польша планирует аннексировать Гродненскую область. В свою очередь, глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский заявлял, что государство не собирается претендовать на земли восточного соседа и нарушать его суверенитет.
Экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский ранее говорил о том, что Польша действительно может иметь претензии на белорусские земли. Однако действовать Варшава будет лишь по приказу Соединенных Штатов, которые "курируют" действия этой страны по вопросам восточной политики.
Сенатор Алексей Пушков не так давно отметил, что Варшава взяла курс на смену режима в Минске. По его словам, для Лукашенко вопрос суверенитета страны является ключевым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
27 августа 2020, 10:00
Россия ответила на новые санкции США
27 августа 2020, 08:10
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
27 августа 2020, 11:50
"От проверенных источников"? Белорусская оппозиция вычислила, кто прилетал на самолёте ФСБ
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у ту...
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлос...
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.