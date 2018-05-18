«Поскорее договориться с Россией»: что будет обсуждаться на переговорах Путина и Меркель в Сочи

В пятницу, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Сочи, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным. В повестке переговоров вопросы политического и экономического сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, интересующие Берлин и Москву. По мнению экспертов, у лидеров двух стран широкий спектр тем для обсуждения: от «Северного потока — 2» до ситуации в Сирии. Об основных вопросах сочинского саммита — в материале RT.

Главный политик ЕС

В пятницу, 18 мая, в Сочи с рабочим визитом прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Цель приезда — переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Глава ФРГ — первый лидер страны ЕС, который посетит Россию и пообщается с Путиным после его инаугурации. Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, визит Меркель носит знаковый характер, так как речь идёт о главе ведущей державы Европы.

«Ангела Меркель является главным политиком Евросоюза, поэтому вне зависимости от текущей политической конъюнктуры общаться с ней нужно до тех пор, пока она представляет Германию», — заявил Бондаренко.

«Эта встреча в первую очередь будет посвящена обсуждению экономических аспектов сотрудничества на фоне усиления санкций, где главным является строительство «Северного потока — 2», — продолжил он.

3 мая началось строительство немецкого участка газопровода. Эксперт отметил, что в этом проекте заинтересованы как Берлин, так и Москва.

«Россия получает независимость от Украины как крайне ненадёжного транзитёра газа, а Германия тем самым становится европейским газовым центром», — добавил Бондаренко.

Трубы для строительства участка «Северного потока — 2» в Германии

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

Для подготовки визита Меркель 13 мая в Москву приезжал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Как отмечает немецкое издание Die Welt, на переговорах Альтмайера с главой Министерства энергетики России Александром Новаком стороны договорились, что «большая часть российского природного газа потечёт в Западную Европу по обеим веткам трубопровода «Северный поток», однако частично сохранится и транзит через Украину. Ранее на этом настаивала лично Меркель.

«Если украинцам будут даны какие-то гарантии, сделано это будет для того, чтобы не тормозить строительство «Северного потока — 2», — прокомментировала RT позицию Берлина заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. — Германия здесь заинтересованная сторона».

Украинский вопрос

Как заявил 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона не намерена поднимать вопрос о санкциях в переговорах с Меркель. Сама канцлер Германии 17 мая в ходе пресс-конференции в Софии подчеркнула, что новые ограничительные меры США против российского бизнеса она обсуждать не собирается.

«Что касается новых антироссийских санкций со стороны США, Германии ещё предстоит занять определённую позицию, — отметила Тимошенкова. — Они должны взвесить экономические потери и понять, как и до какой степени они могут противостоять США».

С другой стороны, накануне встречи с Путиным Меркель упомянула санкции.

«Вопрос экономических санкций связан только с выполнением Минских соглашений», — подчеркнула она.

Как отмечают эксперты, Берлин традиционно связывает вопрос снятия с России введённых в 2014 году санкций ЕС с прогрессом в выполнении минских договорённостей по Донбассу, что было отражено и в коалиционном договоре блока Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, формирующих нынешнее правительство ФРГ.

«Меркель небезучастна к минскому процессу. Ей, как и Путину, не нужна новая война в Донбассе, в отличие от США, которые устами спецпредставителя Госдепа Курта Волкера призывают к новой войне», — утверждает Бондаренко.

В начале мая Волкер заявил, что Крым в будущем перестанет быть частью России.

Чуть позже, 10 мая, президент Украины Пётр Порошенко подчеркнул, что обсудил с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене ситуацию в Донбассе и продление антироссийских санкций.

«Вопрос связки Минских соглашений, прогресса на Украине и возможности каких-то послаблений будет обсуждаться», — уверена Тимошенкова.

На переговорах в Сочи будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации на Украине, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Представителям нового правительства Германии необходимо продемонстрировать свою активность в этом направлении, чтобы быть более убедительными в роли посредника и дипломата», — подчеркнула Тимошенкова.

Ближневосточный узел

Сама Меркель 17 мая 2018 года назвала три приоритетных темы международного сотрудничества, которые она планирует обсудить с Владимиром Путиным: ситуацию на Украине, судьбу ядерной сделки с Ираном и Сирию.

«Вопрос номер один с точки зрения внешней политики — проблема, связанная с Ираном, и с тем, чтобы он остался верен ядерному соглашению», — считает Тимошенкова.

Ранее, 16 мая, глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле подчеркнул, что «общие политические и экономические интересы, такие как поддержка иранского соглашения, строительство газопровода «Северный поток — 2» и критика новых санкций США против России, «открывают возможности сближения Германии и России».

Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Reuters

© Sergei Karpukhin

В ходе визита в Москву 10 мая министра иностранных дел Германии Хайко Мааса он и его российский коллега Сергей Лавров выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном, несмотря на выход из неё США.



«Ещё один вопрос — это Сирия, — отмечает Тимошенкова. — Здесь немцам хотелось бы играть более значимую роль. Если следовать комментариям, которые дают ведущие политики, их тональность предполагает возможность какого-то временного компромисса при участии Башара Асада».

С точки зрения политолога, в сирийском вопросе Берлин хотел бы выступить посредником между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь Бондаренко отмечает, что Ангела Меркель лично заинтересована в стабильности в этом регионе.

«Вопрос ближневосточного урегулирования напрямую касается позиции Ангелы Меркель на посту канцлера по той простой причине, что, если на Ближнем Востоке снова разгорится война, это значит, что в Германию снова хлынут потоки мигрантов», — отмечает Бондаренко.

Друзья-соперники

Ровно через неделю после визита Меркель в Сочи в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме прибудет президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Reuters

Аналитики отмечают, что лидеры Франции и Германии встречаются с Владимиром Путиным так же синхронно, как общались ранее с президентом США Дональдом Трампом. С точки зрения Екатерины Тимошенковой, «действия обоих лидеров скоординированы».

«Германия и Франция действуют в одной связке, потому что они являются мотором европейской интеграции», — подчёркивает политолог.

С точки зрения экспертов, на синхронность визитов в Вашингтон и Москву влияет и определённая конкуренция между Парижем и Берлином за право представлять интересы Европы.

«Франция не уступает Германии в стремлении как-то разрешить накопившиеся проблемы с Россией к обоюдному удовлетворению», — подчёркивает Олег Бондаренко.

По мнению Тимошенковой, в условиях сложных отношений Германии и Франции с США, где в одних областях они выступают как союзники, а в других как соперники, и Макрон, и Меркель хотели бы сопоставить свои позиции по ключевым вопросам с Владимиром Путиным.

«Им нужно сверять свои позиции с Россией, чтобы понять, как с нами можно сотрудничать и что они могут от этого выиграть», — подчеркнула эксперт.

Бондаренко отмечает ещё одну особенность предстоящих визитов европейских лидеров.

«Сейчас открылась новая шестилетняя перспектива для Владимира Путина. Если они хотят в обозримых перспективах решать вопросы с нашей страной, то им нужно поскорее договориться с российским президентом», — утверждает политолог.