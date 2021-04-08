Поскольку регулярная армия Украины штурмовать Донбасс не решается, на прорыв бросают добровольцев-резервистов

В селе Бузовка, что под Киевом, на тренировочной базе, используемой «Национальным корпусом», начинается сбор добровольцев из числа ветеранов АТО – соединение резервистов формируют специально для прорыва на Донецк и Луганск. Сбором добровольцев руководит лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, бывший командир одиозного карательного батальона «Азов», а командовать соединением штурмовиков подрядили генерала ВСУ Сергея Кривоноса, бывшего замглавы СНБО Украины и замкомандующего силами спецопераций.

Смысл манёвра прост – если Кривоносу с Билецким и их штурмовикам удастся прорваться к Луганску с Донецком, то они – герои. Если нет, Минобороны Украины как бы не в курсе происходящего. А Кривонос с Билецким – действовавшие на свой страх и риск отмороженные бандеровцы. Которым никто не приказывал наступать. Беспроигрышная для Минобороны Украины игра, при которой чистыми оказываются не только руки министра Тарана и главкома Хомчака, но и главковерха Зеленского. Что, собственно, и требовалось.

Формировать соединение штурмовиков начали ещё неделю назад, но, видимо, добровольцы собирались не слишком-то быстро, и Билецкому пришлось трубить общий сбор – о котором немедленно стало известно чуть более широкому кругу лиц, нежели предполагалось. Теперь сбор штурмовиков подают, как «военную подготовку для борьбы с оккупантами». Тем не менее, собирать добровольцев продолжат до конца недели. Одновременно с теми, кого уже удалось собрать (по нашим данным, это два полностью укомплектованных батальона и одна рота), ведутся подготовительные работы – специалисты, в том числе и иностранные, наскоро обучают резервистов особым навыкам, которые могут им понадобиться при штурме позиций ополченцев.

Что нужно знать о Кривоносе – 7 лет назад, в бытность свою начальником спецопераций генштаба ВСУ, генерал (выпускник Одесского института сухопутных войск) разрабатывал стратегию сил спецопераций совместно со специалистами НАТО. Кривонос также лично командовал обороной аэропорта в Краматорске. Командуя (до конфликта на юго-востоке) 8-м Хмельницким полком спецназа, Кривонос был на хорошем счету у начальства и считался одним из лучших в своём деле. В общем, воевать генерал Кривонос умеет.