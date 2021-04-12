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Посидел из-за Навального, побегал с Зеленским. Журналист CNN рассказал о поездке в Донбасс

12 апреля 2021, 22:30  •  63 • Политика
Журналист CNN Мэтью Чанс, который ранее был вынужден посидеть в полицейском участке из-за Навального, теперь побегал по окопам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Репортёр рассказал о своей поездке в Донбасс.
Мэтью Чанс посетил украинские позиции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и удивился тому, что вооружённый конфликт в Донбассе очень напоминает Первую мировую войну. Вокруг - вырытые в земле окопы и траншеи, а сами бои носят позиционный характер и линия фронта не сдвигается годами, передаёт RT.
Перемещаться между украинскими позициями журналисту и украинскому президенту пришлось перебежками. Оба боялись попасть под "смертоносный снайперский обстрел" на открытой местности.
Сейчас надо будет бежать? - Поинтересовался корреспондент.
Да. Бежим! Бежим! - ответил Зеленский.
Давайте, побежали. Мы теперь находимся очень близко от сепаратистов, не так ли? - заметил Чанс.
Когда Зеленский завёл речь о помощи западных партнёров ("Украине нужны не только слова..."), американский журналист его сразу же перебил. Он спросил, понимает ли украинский лидер, что вхождение страны в НАТО усугубит конфликт в Донбассе. На это Зеленский ответил, что Украина независимая страна, и ей решать, куда вступать, а куда нет.
Отметим, что вопрос о членстве Украины в НАТО недавно поднимался в США и Германии. В Вашингтоне отметили, что это компетенция Североатлантического альянса, а Берлин и вовсе заявил, что данная тема не стоит в повестке дня.
Добавим также, что Мэтью Чанс в начале апреля был задержан в России, когда снимал репортаж об условиях содержания в колонии, где сидит Алексей Навальный. Журналист и его коллеги примкнули к акции протеста, которая проходила возле колонии. При этом у них не было журналистской аккредитации. Через несколько часов все они были отпущены на свободу.

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