Пошёл в гости - штраф до 2 тысяч евро: Русские в Каталонии о жизни в карантине

Начиная с 13 марта и в ближайшие две недели власти автономного сообщества Каталония настоятельно рекомендуют жителям не выходить из дома и стараться избегать мест массового скопления людей. Как рассказала Мария в беседе с Nation News, уже закрыты учебные заведения, парикмахерские и магазины, торгующие непродовольственными товарами.

Согласно официальному распоряжению, опубликованному накануне, населению запретили выходить из дома, если на то нет серьёзных причин. За нарушение этого требования грозит штраф от 500 до 2000 евро.

"К таким относятся поездки в больницу, на работу, за медикаментами и продуктами", - объяснила Мария.

Её дочь посещает местную школу. Сегодня, 16 марта, Мария получила от руководства учебного заведения письмо со ссылками на учебные материалы, которыми дома можно занять ребёнка во время вынужденных каникул.

По словам Кучумовой, в магазинах провинции Жирона, где она живёт, покупатели всё сметают с полок: и рис, и фрукты, и мясо. Семья Марии с трудом, но ещё сохраняет спокойствие, однако с каждым днём делать это становится всё труднее. При этом, продолжила женщина, если не выходить из дома, то может показаться, что всё происходящее вокруг просто нереально и происходит вовсе не с ними.