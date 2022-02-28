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Пошёл убивать от безысходности: признание сдавшегося солдата ВСУ
28 февраля 2022, 02:40 • 298 • Политика
Военкор Александр Коц опубликовал интервью с пленными солдатами ВСУ, которое показалось знаковым даже ему, человеку, который вёл свои беседы не один раз в военных командировках. Его собеседник признался, что голосовал за ЛНР. Но… убивать защитников Донбасса пошёл от безысходности.
Поговорить Александру Коцу, военному корреспонденту "Комсомольской правды", удалось с пятерыми украинскими военными из 53-й мотострелковой бригады. Как и было обещано министром обороны России Сергеем Шойгу, отношение к сдавшимся военным уважительное:
Беседа с покинувшими позиции получилась знаковой, признался Коц. Для него это своего рода срез украинской действительности. Как выяснилось, один из сдавшихся в ходе референдума в Артёмовске голосовал за ЛНР. Но... Прочитайте этот короткий диалог - и сами всё поймёте:
- А в Артёмовске в 2014 году в референдуме участвовал?
- Да.
- За что голосовали?
- За ЛНР.
- А почему в итоге пошёл против ЛНР воевать?
- 8 лет война. Денег не было. Работы нет. Семью содержать надо. Когда ребёнок говорит "хочу кушать…" Побыстрее закончилось бы уже…
Полная версия беседы доступна на страницах "Комсомольской правды".
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