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Пошёл убивать от безысходности: признание сдавшегося солдата ВСУ

28 февраля 2022, 02:40  •  298 • Политика
Военкор Александр Коц опубликовал интервью с пленными солдатами ВСУ, которое показалось знаковым даже ему, человеку, который вёл свои беседы не один раз в военных командировках. Его собеседник признался, что голосовал за ЛНР. Но… убивать защитников Донбасса пошёл от безысходности.
Поговорить Александру Коцу, военному корреспонденту "Комсомольской правды", удалось с пятерыми украинскими военными из 53-й мотострелковой бригады. Как и было обещано министром обороны России Сергеем Шойгу, отношение к сдавшимся военным уважительное:
Помытые, побритые, переодетые в чистое, пятеро украинских военных из 53-й мотострелковой бригады зашли в комнату со сцепленными за спиной в замок руками, - отметил Коц, напомнив, что каждый день свои позиции в ДНР покидают десятки солдат ВСУ. Накануне свою войну решила закончить и эта пятёрка.
Беседа с покинувшими позиции получилась знаковой, признался Коц. Для него это своего рода срез украинской действительности. Как выяснилось, один из сдавшихся в ходе референдума в Артёмовске голосовал за ЛНР. Но... Прочитайте этот короткий диалог - и сами всё поймёте:
- А в Артёмовске в 2014 году в референдуме участвовал?
- Да.
- За что голосовали?
- За ЛНР.
- А почему в итоге пошёл против ЛНР воевать?
- 8 лет война. Денег не было. Работы нет. Семью содержать надо. Когда ребёнок говорит "хочу кушать…" Побыстрее закончилось бы уже…
Полная версия беседы доступна на страницах "Комсомольской правды".

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