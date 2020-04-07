Пошёл гулять с собачкой в карантин и был избит полицией: нарушителя режима наказали в Испании

Автор Telegram-канала "Слово Копипастыря" разместила видео инцидента. В Испании мужчина вышел погулять с собакой во время карантина.

"В Испании демократия, и копы там применяют к задержанным только демократичные методы", – саркастично заметила автор.

На кадрах видно, как мужчина пытается убежать от правоохранителей, но они догоняют его. Упавшего на асфальт человека они избивают дубинками. Пёс в панике мечется рядом и громко лает.

Ранее подобное произошло в Москве. На Патриарших прудах мужчина по имени Иисус Воробьёв вышел на улицу, чтобы выгулять собаку. Полиция сообщила, что он нарушил ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Сквер на Патриарших закрыт для посещения, там нельзя гулять. Воробьёв стал пререкаться с полицией и в результате был отправлен в отдел.