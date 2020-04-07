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Пошёл гулять с собачкой в карантин и был избит полицией: нарушителя режима наказали в Испании

07 апреля 2020, 18:35  •  52 • В мире
В Испании появился свой Иисус Воробьёв. Мужчина вышел на улицу, чтобы выгулять собаку, и получил наказание. За нарушение карантина его избила полиция.
Автор Telegram-канала "Слово Копипастыря" разместила видео инцидента. В Испании мужчина вышел погулять с собакой во время карантина.
"В Испании демократия, и копы там применяют к задержанным только демократичные методы", – саркастично заметила автор.
На кадрах видно, как мужчина пытается убежать от правоохранителей, но они догоняют его. Упавшего на асфальт человека они избивают дубинками. Пёс в панике мечется рядом и громко лает.
Ранее подобное произошло в Москве. На Патриарших прудах мужчина по имени Иисус Воробьёв вышел на улицу, чтобы выгулять собаку. Полиция сообщила, что он нарушил ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Сквер на Патриарших закрыт для посещения, там нельзя гулять. Воробьёв стал пререкаться с полицией и в результате был отправлен в отдел.

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