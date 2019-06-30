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Пошутили и разошлись: К каким действиям приведут намеки и ухмылки в разговоре Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20

30 июня 2019, 21:24  •  149 • Политика
Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке более часа говорили на тему дальнейшего взаимодействия между государствами. Главы двух стран шутили и улыбались. Мировые СМИ гадают, что скрывается за этими намеками и ухмылками.
После разговора лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина ведущие мировые СМИ написали, что встреча была "дружеской". На ней обсуждались важные политические вопросы о политической ситуации на Украине, Сирии, в Иране и Венесуэле. И каждый раз, когда речь заходила о влиянии власти на те или иные процессы в государстве, Трамп не переставал повторять, что нужно перестать вмешиваться в выборы.
Ведущие СМИ Запада, конечно, не смогли пройти мимо этой темы и фразы. Телеканал CNN опубликовал материал под заголовком "Трамп делает Путину беззаботное предупреждение: "Не вмешивайся в выборы", передает телеканал "360".
Журналисты CBS News посчитали обращение президента США к российскому лидеру "игривым". И несмотря на то что в ходе разговора были затронуты действительно важные вопросы, шутка о выборах заняла почти все первые полосы изданий. Ее даже назвали "выдающимся моментом".
Британские The Guardian сочли этот намек язвительным и отметили, что почти на протяжении всей беседы Трамп ухмылялся.
Фото: Twitter/MK
Более-менее серьезен американский лидер стал, когда заговорили о фейковых новостях.
"В России такой проблемы нет, а у нас есть!" - заявил Трамп главе России.
Сейчас вся мировая общественность в напряжении - к чему приведут эти шутки и намеки в разговоре лидеров двух стран?
"Вся информация, полученная об этой встрече, оптимистична, - считает австралийский политолог Джамал Дауд. - В первую очередь Трампа от сближения с Россией останавливают внутренние проблемы США".
По мнению политолога, Трамп сейчас думает о следующих президентских выборах. Поэтому совершать резкие шаги в сторону России ему сейчас крайне невыгодно. Наоборот, во взаимоотношениях США и России возможны улучшения.
"Есть небольшие различия во взглядах между Трампом и Путиным по теме Ирана, - продолжает Джамал Дауд. - Но по другим вопросам, особенно по Сирии и Венесуэле, у них взгляды похожи. Там многое может стать лучше".

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