Пошутили и разошлись: К каким действиям приведут намеки и ухмылки в разговоре Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20

После разговора лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина ведущие мировые СМИ написали, что встреча была "дружеской". На ней обсуждались важные политические вопросы о политической ситуации на Украине, Сирии, в Иране и Венесуэле. И каждый раз, когда речь заходила о влиянии власти на те или иные процессы в государстве, Трамп не переставал повторять, что нужно перестать вмешиваться в выборы.

Ведущие СМИ Запада, конечно, не смогли пройти мимо этой темы и фразы. Телеканал CNN опубликовал материал под заголовком "Трамп делает Путину беззаботное предупреждение: "Не вмешивайся в выборы", передает телеканал "360".

Журналисты CBS News посчитали обращение президента США к российскому лидеру "игривым". И несмотря на то что в ходе разговора были затронуты действительно важные вопросы, шутка о выборах заняла почти все первые полосы изданий. Ее даже назвали "выдающимся моментом".

Британские The Guardian сочли этот намек язвительным и отметили, что почти на протяжении всей беседы Трамп ухмылялся.

Фото: Twitter/MK

Более-менее серьезен американский лидер стал, когда заговорили о фейковых новостях.

"В России такой проблемы нет, а у нас есть!" - заявил Трамп главе России.

Сейчас вся мировая общественность в напряжении - к чему приведут эти шутки и намеки в разговоре лидеров двух стран?

"Вся информация, полученная об этой встрече, оптимистична, - считает австралийский политолог Джамал Дауд. - В первую очередь Трампа от сближения с Россией останавливают внутренние проблемы США".

По мнению политолога, Трамп сейчас думает о следующих президентских выборах. Поэтому совершать резкие шаги в сторону России ему сейчас крайне невыгодно. Наоборот, во взаимоотношениях США и России возможны улучшения.

"Есть небольшие различия во взглядах между Трампом и Путиным по теме Ирана, - продолжает Джамал Дауд. - Но по другим вопросам, особенно по Сирии и Венесуэле, у них взгляды похожи. Там многое может стать лучше".