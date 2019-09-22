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"Пошумим, стриж": "Стрижи" выступили перед жителями Ставрополя в день города

22 сентября 2019, 02:24  •  32 • В России

День города Ставрополя 2019 года закончился. Гвоздем всей культурной программы стало выступление легендарного пилотажного коллектива "Стрижи".

На Владимирской площади стоит военная техника, с которой люди охотно фотографировалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но, когда началось шоу, все взгляды ушли в небоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поглазеть на полет асов пришли сотни людей. Охрану пришлось серьезно усилить, а солнцу над дождливым Ставрополем - выйти.

"Стрижи" в небе летали - как ястребыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Взоры не поспевали за полетом истребителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все проходило на Владимирской площади, на юго-западе города. Но слышно было и в отдаленных уголках Ставрополя.

Владимира Святого много фотографий со "Стрижами"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень многоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что означает заявление США о плане эффективной атаки на Калининград

Их снимал вместе не только наш фотографФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Людей впечатлили пируэты, которые вытворяли летчики. Многие приоткрыли рты, остальные - раскрыли его полностью.

Много людей пришли посмотреть на "Стрижей" с семьямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но почти все смотрели на истребители через камеру телефонаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Преступление против основ государственности»: полицейского, обвиняемого в избиении подозреваемого, оставили под арестом

Народ удивлен фигурами, которые выписывали на небе летчикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кажется, каждый хотел запомнить выступление "Стрижей"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Стрижи" выполняли стандартную программу полета. Но и этого достаточно, чтобы подарить людям праздник.

Фигуры, исполняемые "Стрижами", были очень разнообразныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новейший фрегат ВМФ «Адмирал флота Касатонов» успешно отстрелялся в Балтийском море

"Стрижи" осмотрели весь микрорайон "Перспективный"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летчики не размыкают свой дружный рядФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И даже по-братски обнимаются. Очень крепкая дружбаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но все очень понравилось то, что они делалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В середине выступления мужчины отпускали своих жен, припевая: "Первым делом самолеты..." Но в конце уже все пели великий шлягер, семьи снова воссоединились.

Наступило "потом". ДевушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девушки 2.0Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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