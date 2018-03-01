«Пошлый фарс»: в Минобороны ответили на заявления о применении Дамаском химоружия в Восточной Гуте

Заявления о якобы применении сирийскими властями химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте «давно превратились в пошлый фарс». Так в Минобороны России ответили на слова главы британского МИД Бориса Джонсона. Ранее он не исключил нанесения ударов по правительственным силам САР в том случае, если будет доказано применение Дамаском отравляющих веществ. В российском военном ведомстве напомнили, что представители ООН не подтверждали сообщения о химатаках. Об очередных обвинениях в адрес правительства Сирии и ситуации в Восточной Гуте — в материале RT.

В Минобороны России ответили на угрозу главы британского МИД Бориса Джонсона «начать наносить удары по правительственных силам в Сирии» в случае появления доказательств применения Дамаском химического оружия против мирного населения.

«Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями «химоружия» против мирного населения — на этот раз в Восточной Гуте — давно превратились в пошлый фарс», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сообщения о применении химического оружия готовят такие организации, как Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и Сирийско-американское медицинское общество. В Минобороны напомнили, что находящиеся в Дамаске представители ООН, которые имеют доступ в Восточную Гуту, ещё ни разу не нашли доказательств, подтверждающих эти обвинения.

«Попытки же запечатлеть позже эти вбросы на видео созданными Лондоном и содержащимися на средства британского бюджета мошенниками из «Белых касок» и вовсе прискорбны. Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы «мирные жители» лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении «химоружия», — заметили в министерстве.

Выступая на Конференции по разоружению, глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Вашингтон в качестве доказательств цитирует «специалистов по фейковым сенсациям типа полностью дискредитированных «Белых касок». Именно эта организация в начале февраля сообщила о «химических атаках со стороны сирийского режима» в провинции Идлиб, после чего США вновь заявили об ответственности России за «химатаки» в Сирии.

Конашенков напомнил, что в 2003 году в качестве доказательств наличия химоружия в Ираке использовались «пробирка с белым порошком главы Госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб». Как подчеркнули в Минобороны, в итоге американский конгресс и парламент Великобритании признали «факты» наличия химоружия у Багдада ложными.

«За последние 15 лет со времён американско-британской операции 2003 года по уничтожению Ирака, тоже начинавшейся с обвинений в применении химоружия, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, похоже, не могут выдумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран», — отметили в военном ведомстве.

По словам Конашенкова, и Блэр, и Пауэлл «с позором завершили свою карьеру», а разрушенный в результате войны Ирак стал местом зарождения террористической группировки «Исламское государство»*.

«Нынешним обвинителям «применения химоружия» в Сирии всегда нужно об этом помнить, прежде чем в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками», — заключил официальный представитель Минобороны.

«Дело за боевиками и их спонсорами»

Для урегулирования ситуации в Восточной Гуте президент России Владимир Путин ввёл гуманитарную паузу, которая действует ежедневно со вторника, 27 февраля, с 9:00 до 14:00. Обе прошедшие гумпаузы сопровождались обстрелами со стороны террористов.

Накануне из-за обстрелов боевиков район не смог покинуть ни один мирный житель. Как передаёт РИА Новости, в среду, 28 февраля, боевики продолжили обстреливать позиции правительственных войск в районе гуманитарного коридора после 9:00 по дамасскому времени. Террористы вели огонь из миномётов и стрелкового оружия. У гуманитарного коридора собрались более 300 мирных жителей, но они также не смогли пройти в направлении поселения Вафидин, где российские военнослужащие создали условия для приёма граждан.

«По поступившим несколько часов назад данным, на северо-восточной окраине Думы (города в Восточной Гуте. — RT) с утра собрались более 300 жителей, которые не смогли выйти к гуманитарному коридору из-за обстрелов боевиков (террористической. — RT) группировки «Джейш аль-Ислам», — сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Он добавил, что пункт прохода был дважды обстрелян из района Хауш-Мубарака. По словам Золотухина, в результате обстрела никто не пострадал.

Провокации террористов не дают Москве и Дамаску возможности урегулировать ситуацию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия во исполнение принятой накануне резолюции делает всё возможное для обеспечения соответствующих гуманитарных пауз и для разблокирования ситуации в Восточной Гуте. Тем не менее провокации, которые продолжаются со стороны террористов, к сожалению, пока не дают возможности должным образом эту ситуацию урегулировать», — отметил Песков.

Резолюция СБ ООН 2401, которая требует прекращение столкновений и обеспечение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, создала рамки для согласования сторонами «условий облегчения участи гражданского населения». Об этом заявил Лавров, выступая на сессии Совета по правам человека в Женеве.

«Россия вместе с правительством САР уже сейчас объявила о создании гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. Дело за засевшими там боевиками и их спонсорами, которые пока препятствуют доставке помощи и эвакуации желающих граждан из этого района, продолжая обстреливать Дамаск», — подчеркнул министр.

В то же время он отметил готовность Москвы обсуждать варианты, которые позволят нейтрализовать террористов. Глава российского МИД напомнил, что метод добровольного вывода боевиков с семьями применялся ещё при освобождении Восточного Алеппо.

«Если куда-то их можно будет вывести, мы лично возражать не будем, но это всё надо обсуждать. Будем готовы обсуждать любые варианты, которые, прежде всего, позволят спасти человеческие жизни», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Препятствия при реализации решения Москвы о введении гуманитарной паузы создают противостоящие правительству Сирии боевики и те, кто за ними стоит. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также призвал Запад реализовать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии в полном объёме.

«Мы будем постоянно повторять нашим коллегам — французским коллегам и всем остальным: начните с себя, старайтесь хотя бы слегка изменить свой обычный алгоритм, не ведите себя так, как будто все остальные в мире вокруг вас вам обязаны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин в Сирии

РИА Новости

«Свои» террористы

Как отметил Рябков, обвинения в адрес России по поводу сложившейся в Восточной Гуте ситуации могут делать только те, кто делит мир по принципу «свой-чужой».

«Обвинять Дамаск или Москву в том, что вследствие их политики в Восточной Гуте тяжёлая гуманитарная ситуация или где бы то ни было ещё, могут только люди, которые делят мир и вообще всех, кто вокруг, строго по принципу «свой-чужой», независимо от того, чем занимаются эти слои и какие они применяют методы — террористические, нетеррористические, — они всё равно для этих людей остаются «своими», — заметил Рябков.

В понедельник глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко для разъяснения позиции Москвы по поводу Восточной Гуты. Британский министр утверждает, что представители гуманитарных организаций ООН не могут доставить помощь в Восточную Гуту из-за обстрелов якобы со стороны правительственных сил.

В ответ Яковенко напомнил, что вооружённые формирования начали нарушать режим перемирия с первых дней принятия резолюции, а боевики стали использовать мирных жителей в качестве живого щита, мешая им покидать районы через гуманитарные коридоры.

«Мы прямо высказали британской стороне, что были разочарованы заявлениями Бориса Джонсона в парламенте, когда он возложил ответственность за гуманитарную ситуацию на Россию», — заявил дипломат в интервью RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.