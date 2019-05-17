Пошлины как Китаю? Не добившись отмены сделки по С-400, Трамп нанес экономический удар по Анкаре

Стало известно о том, что президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией. В частности, сообщается, что американский лидер подписал соответствующий указ, исключив ее из списка развивающихся стран – бенефициаров. Информацию об этом распространил Белый дом.

"Я пришел к выводу, что, учитывая уровень экономического развития Турции, было бы целесообразным отменить обозначение Турции в качестве развивающейся страны – бенефициара, - говорится в тексте заявления. Льготный режим в рамках соответствующей программы будет прекращен уже с сегодняшнего дня, 17 мая".

О своем решении Трамп также уведомил Конгресс США.

Напомним, ранее США уговаривали Турцию отложить покупку российских ЗРК С-400 на целый год, то есть до 2020-го. Взамен Вашингтон сулил Анкаре шанс избежать санкций.

О предложении американской стороны отложить сделку сообщал Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. При этом отмечалось, что Турция пока не дала своего ответа и рассматривает просьбу партнера по НАТО. При этом времени для раздумий остается немного: сделка по С-400 назначена на июль этого года.

Вашингтон обещал, что годовая отсрочка поможет Анкаре, поскольку даст шанс избежать санкций со стороны США. В течение дополнительного года в Америке надеются прийти с Турцией к некому компромиссу в вопросе закупки оружия у России.

Трамп, отметим, неоднократно угрожал санкциями и давлением. В итоге сейчас он перешел "в наступление". Напомним, ранее США вели торговую войну с Китаем, поднимая им пошлины.