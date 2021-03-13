«Пошли вразнос»: в МИД прокомментировали ограничение доступа к российскому контенту со стороны IT-компаний США

Американские IT-компании, вводящие ограничения в отношении «политически неудобных» материалов, «пошли вразнос», а сама ситуация бессистемного цензурирования контента — смысловой и технологический тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее YouTube ввёл возрастные ограничения к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», а Instagram частичную блокировал телеканал «Крым 24». Подобная политика американских платформ, по словам дипломата, служит цели Вашингтона, который хочет использовать информационно-технологические возможности для нечестной конкуренции во всех сферах.

Ограничения американских IT-компаний в отношении «политически неудобных» материалов представляют собой смысловой и технологический тупик. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook.

Таким образом она отреагировала на введение возрастного ограничения на просмотр фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» в YouTube, а также на частичную блокировку телеканала «Крым 24» в Instagram.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему», — написала Захарова, обратив внимание, что в случае с фильмом Кондрашова в Google «за пять лет наконец придумали, за что уцепиться» (фильм вышел в 2015 году. — RT).

Представитель внешнеполитического ведомства заметила, что платформы «пошли вразнос».

«Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что на фоне призывов платформ к необходимости сохранения свободы в интернете, размещаемый на них контент произвольно цензурируется без решения судов.

«Чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жёстче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», — пояснила представитель МИД.

В такой тенденции виноваты интернет-монополии, действия которых не соответствуют международными обязательствами Вашингтона по обеспечению свободы слова и нарушают право человека на свободный поиск, получение и распространение информации, добавила Захарова.

Целью Вашингтона, по её словам, является использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах.

© МИД РФ

Напомним, что 12 марта стало известно, что YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24», автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. В Google заявили, что выставленное для фильма ограничение по возрасту якобы связано с содержащимися в нём «сценами насилия».

Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube неприемлемыми и потребовал от Google снять ограничения с фильма.

Сам Андрей Кондрашов, комментируя введённые ограничения, пояснил, что в день годовщины воссоединения Крыма с Россией наблюдается всплеск числа просмотров фильма.

«Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведённого на полуострове.

Напомним, что в России неоднократно обращали внимание на предвзятое отношение американских интернет-платформ к материалам отечественных СМИ. В частности, в 2020 году ограничения вводились и в отношении телеканала RT.

Так, 14 декабря Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, не объяснив причины такого решения. Позже он вновь стал доступен.

21 ноября видеохостинг YouTube на неделю отключил возможность загрузки новых видео на канал Sputnik News Deutsch.

Ранее, в июле, YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе (выпуск программы «Эпидемия» Антона Красовского) из-за якобы «ложной информации». 11 апреля YouTube также удалил с официального канала «RT на русском» интервью Красовского с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, посчитав его «недопустимым и не соответствующим правилам», но вновь не объяснил, какие именно правила нарушал материал. Позже видео было восстановлено.

В сентябре Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на YouTube. В том же месяце Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, а до этого убрал профили RT и Sputnik. В ответ в МИД потребовали от соцсети отказаться от применения инструментов недобросовестной конкуренции.

Наконец, в августе Twitter сообщил о введении меток для учётных записей, принадлежащих представителям дипведомств разных стран, а также для аккаунтов связанных с государством СМИ и их руководящих сотрудников. В частности, маркировка появилась у Twitter RT на русском, английском, немецком, французском, арабском и испанском языках, пресс-центра МИА «Россия сегодня», на личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в учётных записях ряда других российских СМИ.

При этом соцсеть не стала помечать западные медиаисточники, получающие финансирование от правительства.

«Это очередное проявление системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации», — отреагировали тогда в МИД России.

30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах, в том числе на YouTube, в Facebook, Instagram и Twitter. Документом предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

При этом 17 декабря, отвечая на вопрос RT в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин пояснил, что Россия должна обеспечить себе независимость в информационном пространстве.

«Нужно самим развивать эти площадки, развивать эти платформы — вот самое правильное средство независимости в данной информационной сфере», — сказал глава государства.