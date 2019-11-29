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Пошли в атаку на русских, разозлив своих же: Полная история скандала в ООН, где Киев пошёл против Крыма и проиграл

29 ноября 2019, 19:24  •  45 • Политика
Члены украинской делегация сорвали выступление представителя России в ООН. Они грубо прервали выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека криками и "барабанной дробью" по столам. Некоторые даже кидались в драку. Поведение соотечественников осудили даже украинцы. Таким образом, пришлось засчитать проигрыш. Делимся полной историей скандала.
Делегация Украины устроила переполох во время выступления представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН. Подробности инцидента рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Во время доклада взрослые, на первый взгляд, люди кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку", - сказал он про украинских делегатов.
Из-за этого выступление российского делегата было сорвано. Парламентарий отметил, что до сих пор не может поверить, что подобные выходки возможны в самом центре Европы. Также Руслан Бальбек предположил, что украинскую делегацию составили не из дипломатов, а из тех, "кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на Майдане". "Своим поведением делегация Украины демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям, главная из которых - это свобода высказываний", - приводит слова Руслана Бальбека "РИА Новости".

Крики, драка и "барабаны": Как украинцы это сделали

В Сеть попали кадры видео, запечатлевшие инцидент на форуме по вопросам нацменьшинств в ООН. На кадрах видно, как в ходе заседания слово передают российской делегации. Но когда Руслан Бальбек начинает читать свою речь, представители Украины вдруг начинают кричать, барабанить по столам табличками. А отдельные личности даже пытаются устроить драку.
Руководители форума попытались призвать "горячих" участников к порядку. Однако украинские делегаты направили протесты, и Бальбека всё же лишили слова.
Руслан Бальбек рассказал, что поскольку он является членом официальной делегации России, таким поведением по отношению к нему была грубо нарушена процедура проведения заседания. Парламентарий высказал надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки. Также он считает, что они обязаны извиниться перед Россией. Что касается поведения представителей украинской стороны, Бальбек назвал их действия варварскими.
Пользователи соцсетей успели осудить поведение украинцев на форуме:
"Варварское поведение..." (василий мершалов @MershalovVasily)
"Больные люди, однако" (Валерий @nq2OblzYWZTHfRi)

"Позорят страну": Даже украинцы возмутились антирусской дракой

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила поведение соотечественников на форуме национальных меньшинств ООН, который проходит в Женеве. Делегацию с полуострова туда так и не пустили. Украинская сторона сделала для этого всё возможное, устроив шоу с криками, дракой и "барабанами". Гридчина сказала, что они "позорят свою страну".
Даже украинцы возмутились поведением соотечественников на мероприятии, устроенном ООН в Женеве. Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что поведение украинцев "недостойное".
"Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке", - цитирует Анастасию Гридчину "РИА Новости".
Скандал разразился 29 ноября, когда делегацию Крыма не пустили на форум нацменьшинств. В Сеть попали кадры видео, запечатлевшие инцидент на форуме ООН. Украинская делегация сорвала выступление депутата Государственной думы России от Крыма Руслана Бальбека.

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