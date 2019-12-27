Пошли против русского языка и памяти ветеранов ВОВ: В Крыму объяснили, почему Украина потеряла полуостров

Языковая политика Украины была одной из многих причин, по которой жители Крымского полуострова решили воссоединиться с Россией. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Устенко сообщил о том, что именно отмена закона об основах государственной языковой политики в 2014 привёл к тому, что Крым отделился от Украины. Однако Гемпель с этим не совсем согласен.

Как пояснил политик, крымчане всегда тянулись к России и воспользовались появившейся возможностью воссоздаться в 2014 году.

"Истинная причина - это то, что Крым ментально, культурно и исторически всегда был связан с Россией и оставался пророссийским даже во времена нахождения в составе Украины", - поведал он РИА Новости.

Как добавил Гемпель, украинские власти не только ущемляли русский язык, но и начали попирать память героев Великой Отечественной войны. Не стоит забывать и о терроре со стороны украинских националистов.

Ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что России не стоит обращать внимания на несостоятельные претензии со стороны Евросоюза, связанные с запуском железнодорожной части Крымского моста. Политик напомнил, что Крым давно стал неотъемлемой частью России, а Украина уже почти шесть лет не имеет никакого отношения к полуострову.

Напомним, главной новостью конца года стал запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост. Естественно, на Украине, по традиции, попытались критически оценивать событие и даже говорили о возбуждении уголовного дела. Но это не помешало поезду добраться до конечного пункта назначения. Как писали "Невские новости", поезд сообщением "Петербург — Севастополь" за 20 минут пересек Крымский мост и уже прибыл в Севастополь, где на перроне его встречали порядка 300 местных жителей.