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«Пошли, пошли!»: Меркель по-русски пригласила Путина в свою резиденцию — видео
19 августа 2018, 13:09 • 74 • В мире
В Сети опубликовали видео, где канцлер Германии Ангела Меркель обращается к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке и приглашает его в резиденцию.
В Сети появилось видео, в котором российский лидер Владимир Путин присутствует на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Причем встреча явно подошла к концу, а Путин заканчивает отвечать на вопросы журналистов, которые пытаются узнать у президента подробности визита на церемонию свадьбы главы МИД Австрии.
И вот в этот момент к нему подходит Меркель, снимает гарнитуру и говорит: «Пошли!» Путин ей кивает, продолжая свой ответ для журналистов. «Пошли!» - повторяет Меркель. Путин заканчивает отвечать на вопросы, кивает Меркель, и после они вместе уходят.
Видео: News Front
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