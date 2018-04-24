«Пошли по скользкой линии»: Лавров ответил на заявление G7 о готовности ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил очевидную русофобскую подоплёку заявлений «Большой семёрки» по итогам министерской встречи в Торонто. Ранее главы МИД стран G7 сообщили, что члены группы готовы ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Как полагают политологи, с помощью подобного давления Запад пытается сдержать развитие России и лишить её возможности вести независимую политику на международной арене.

Русофобская подоплёка в работе стран G7 в Торонто очевидна. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоговое заявление «семёрки», в котором говорится о готовности ужесточить антироссийские санкции.

«Русофобская подоплёка там очевидна. К сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток изолировать Россию», — сказал министр.

Он добавил, что Москва будет продолжать отстаивать свои позиции и терпеливо ждать, пока партнёры осознают «абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии».

Лавров также полагает, что важные вопросы остаются вне повестки «Большой семёрки», поскольку их обсуждают в других форматах.

«Политические, военно-политические вопросы обсуждаются в СБ ООН, в целом в ООН, а экономические вопросы, конечно, не могут решаться вне рамок «Группы двадцати», — заявил дипломат.

Страны G7 — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония — сообщили о готовности усилить санкции против России из-за ситуации в Донбассе, «если того потребуют» действия Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Большой семёрки» по итогам встречи в Торонто.

«Продление экономических санкций по Донбассу напрямую связано с полным выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того потребуют действия России», — отмечается в коммюнике.

«Дестабилизирующее поведение»

Министры также заявили, что «неизменно поддерживают» суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины «в пределах её международно признанных границ».

Встреча глав МИД стран G7 в Торонто

Reuters

Страны «Большой семёрки» вновь обвинили Россию в безответственном и дестабилизирующем поведении, включая якобы вмешательство в демократические процессы западных стран.

«Мы призываем Россию прекратить такое поведение, что крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», — отмечается в документе.

При этом министры стран G7 выразили готовность продолжать сотрудничать с Россией для урегулирования региональных кризисов и решения глобальных проблем.

Ранее о том, что «Большая семёрка» намерена продолжать политику антироссийских санкций, сообщили в МИД Канады.

«Министр Фриланд и её коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению норм международного права, в том числе в отношении территориальной целостности. Санкции, введённые в отношении России после её неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Канады в Twitter.

«Попытка оказать давление»

Западу не даёт покоя независимая политика, которую проводит Россия на международной арене, — отсюда и попытка оказать на неё давление посредством санкций, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Пока очевидно, что страны, которые входят в G7 и которые раньше образовывали с Россией G8, пытаются оказать давление на Россию с целью принудить её исполнить свои требования по ряду политических моментов.

Оно (санкционное давление. — RT) в настоящий момент вызвано тем, что Россия проводит независимую политику и пытается следовать тем критериям международной политики, которые считает для себя приоритетными, в частности нормам международного права», — сказал он в беседе с RT.

При этом политолог сомневается, что какие-либо шаги в отношении Донбасса смогут остановить санкционное давление. Он напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

globallookpress.com

© Alberto Pezzali

«Отсылка к Минским соглашениям весьма символична, потому что Россия не является стороной конфликта, а является одним из организаторов переговорного процесса и гарантом исполнения Минских соглашений. Если главы G7 так озабочены конфликтом в Донбассе, то почему они не объявляют санкции против Пакистана и Индии в случае с многолетним конфликтом вокруг штата Джамму и Кашмир, например? Существует множество конфликтов, которые требуют своего разрешения и которые весьма напоминают конфликт в Донбассе», — подчеркнул Безпалько.

По его мнению, решение России выйти из состава «Большой восьмёрки» было правильным.

«Перестав финансировать ПАСЕ, возможно, в дальнейшем наша страна будет вынуждена прекратить и финансирование ряда других организаций, в которых она состоит и которые используются исключительно для давления на нашу страну», — отметил эксперт.

Собеседник RT полагает, что санкционное давление не демонстрирует эффективности. Так, многие страны жили под санкциями десятилетиями и не соглашались на условия, которые им выдвигали. По словам Безпалько, сейчас речь идёт о геополитическом противостоянии, о попытках сдержать развитие России, в частности лишить её самостоятельного пути в мировой политике.

Между тем в политических кругах Европы разворачивается дипломатическая кампания с целью убедить администрацию президента США ослабить антироссийские санкции, пишет газета Financial Times. По информации издания, это связано с ростом опасений, что ограничительные меры могут нанести удар по европейским производителям.

Ведущую роль играют французские власти, которые оказывают давление на Германию, Великобританию и Италию, подталкивая их к совместному донесению этой мысли до Дональда Трампа.

Американские СМИ сообщали, что президент Соединённых Штатов собирается притормозить введение ограничительных мер в отношении России, так как ещё не до конца их изучил.

Как заявил Трамп, санкции будут введены только тогда, когда Россия их «заслужит».