Пошли по пути Польши: Босния и Герцеговина отказалась пропустить русских военных для борьбы с COVID

Российские военные "застряли" на границе Боснии и Герцеговины. Государство отказывается пропускать их. Специалисты направлялись в Сербию, чтобы оказать гуманитарную помощь и помочь справиться с вирусом.

В министерстве безопасности страны заявили, что "не компетентны" решать такие вопросы. А никакого решения компетентного ведомства пока нет.

"Данной нотой запрошено разрешение на въезд в БиГ 24 членов медицинского отряда и пяти специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ должны были оказать помощь больнице в городе Мостар (в хорватско-мусульманской Федерации БиГ)", - передаёт официальное сообщение "РИА Новости".

Напомним, что ранее Босния и Герцеговина запрашивала помощь из России в связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале апреля появилось сообщение властей, что по поручению главы государства Владимира Путина помощь будет направлена и на Балканы. Отмечалось, что министр обороны Сергей Шойгу распорядился отправить три рейса Ил-76.

До этого инциденты с гуманитарной помощью возникали в Польше. Там пытались присвоить себе грузы, которые направлялись в Италию.