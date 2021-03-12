«Пошли по кругу»: почему в США вновь заявили о намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2»

США продолжат противодействие реализации «Северного потока — 2» несмотря на то, что он находится на финальной стадии строительства. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, американское внешнеполитическое ведомство продолжит изучать возможности применения новых санкций в отношении газопровода. Ранее республиканцы в конгрессе раскритиковали Белый дом за недостаточную решимость в борьбе с российским энергетическим проектом. С точки зрения экспертов, Вашингтон исчерпал эффективные инструменты для воздействия на «Северный поток — 2». Однако аналитики прогнозируют, что Белый дом продолжит давление на проект даже после его завершения.

Вашингтон продолжит противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей.

«Президент Байден считает, что это (строительство СП—2. — RT) плохая идея. Он говорил об этом неоднократно, и я разделяю его точку зрения. Она нарушает принципы безопасности в области энергетики самого ЕС. Она представляет угрозу экономическому и стратегическому положению Украины, а также Польши. Президент выступает против, мы выступаем против, и мы будем продолжать это делать», — заявил Блинкен.

При этом он напомнил, что «Северный поток — 2» находится в заключительной стадии строительства.

«Я нахожусь в должности около пяти недель, и (по состоянию на данный момент. — RT) трубопровод готов на 95%. Строительство началось в 2018 году. Надеюсь, мы не окажемся в ситуации, когда трубопровод будет достроен», — сказал Блинкен.

Впоследствии дипломат добавил, что подконтрольное ему ведомство продолжит изучать возможности введения новых санкций.

Напомним, в феврале Госдеп США представил конгрессу доклад о мерах противодействия строительству «Северного потока — 2». В нём отмечалось, что в санкционный список по закону «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) было внесено судно—трубоукладчик «Фортуна» и владеющая им компания «КВТ-РУС». При этом судно и его владелец уже находились в санкционных списках в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Проект преткновения

Напомним, что США, а также Украина, Польша и некоторые другие союзники Вашингтона в Европе последовательно выступают против «Северного потока — 2». Проект представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Впрочем, с позицией США по «Северному потоку — 2» не согласны в Германии: правительство Ангелы Меркель выступает за завершение строительства газопровода и против односторонних экстерриториальных санкций со стороны Вашингтона.

В то же время в самих Соединённых Штатах некоторые конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии в последние месяцы неоднократно критиковали Госдеп и администрацию Байдена за не слишком активное, по их мнению, противодействие реализации «Северного потока — 2».

Капитолий (Вашингтон)

© REUTERS/Joshua Roberts

Так, сенатор-республиканец Джим Риш и его однопартиец из палаты представителей Майкл Маккол назвали доклад Госдепа неубедительным, а указанные в нём ограничения недостаточными. В своём комментарии к документу Риш напомнил, что конгресс утвердил множество законодательных инициатив и специально расширил круг обязательных санкций, с введением которых медлит администрация Байдена.

Парламентарии заявили, что включение трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» в санкционный список по закону PEESA не отвечает намерениям конгресса, так как предыдущая администрация уже применяла против них санкции в рамках другого закона.

В начале марта конгрессмен Маккол вместе с другими республиканцами из палаты представителей направили главе Госдепа письмо, в котором выражали опасение, что администрация Байдена намерена принять компромиссное решение и достичь некого соглашения с властями ФРГ по вопросу реализации «Северного потока — 2».

«Мы опасаемся, что эта неоднозначность (в поведении Байдена. — RT) объясняется намерением оставить возможность для заключения сделки с Германией задним числом. Любая договорённость, не препятствующая строительству «Северного потока — 2», будет ошибочной», — отметили политики в письме Блинкену.

Республиканцы также подчеркнули, что любое решение, предусматривающее отмену ограничительных мер, будет противоречить интересам Вашингтона и Евросоюза.

«Отмена санкций Конгресса в обмен на сомнительное обязательство Германии обеспечить сохранение транзита газа через Украину или на обещание финансировать энергетическую инфраструктуру Евросоюза, не только пойдёт вразрез с интересами ЕС и США в области безопасности, но и продемонстрирует пренебрежительное отношение к конституционным прерогативам конгресса», — подчеркнули парламентарии.

В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас — один из самых последовательных противников «Северного потока — 2» — и вовсе поставил Белому дому ультиматум. Он заявил, что не одобрит предложенную Байденом кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора ЦРУ до тех пор, пока не будут применены новые санкции.

«Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — составит отчёт и наложит санкции на суда и компании, строящие путинский трубопровод. Соблюдайте закон. Хватит обходиться с Россией слишком мягко», — написал Круз в своём Twitter.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Комментируя сложившуюся ситуацию, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в интервью RT отметил, что между двумя главными политическими силами США сложился «антироссийский консенсус» по вопросу «Северного потока — 2».

«Можно ожидать, что Соединённые Штаты при 46-м президенте сохранят курс предыдущей администрации. Другое дело, что ввиду плохого самочувствия Байден сейчас не может достаточно активно и жёстко проводить политику в отношении «Северного потока — 2» лично», — предположил эксперт.

Позиция России

Россия неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер. Комментируя февральские заявления Госдепа об обеспокоенности Вашингтона влиянием России, которое она якобы может получить благодаря газопроводу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона подрывают принципы свободной торговли.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала Захарова в Facebook.

строительство Северного потока - 2

© REUTERS/Anton Vaganov

С такой оценкой линии Вашингтона в отношении российского газопровода согласен и Александр Домрин.

«США используют методы откровенной недобросовестной конкуренции, поскольку хотят, чтобы Украина покупала их дорогой уголь, а страны Европы — газ, несмотря на то, что европейским государствам с экономической точки зрения выгоднее приобретать это у России. Получается, если страна в политическом и экономическом поле сильна, как Соединённые Штаты, то она может позволить себе навязывать свой курс остальным государствам. Например, ранее Вашингтон с помощью давления добился того, что Болгария, которой с позиций экономики было выгодно провести трубопровод из России, отказалась от этого плана», — напомнил Домрин.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В беседе с RT он подчеркнул, что за время строительства газопровода США использовали «самые разнообразные способы и методы давления» на участников этого проекта.

«Были и угрозы, и санкции против компаний, давление на правительства независимых государств, угрозы в отношении России, информационные атаки, подключение различных политических и общественных активистов в странах Европы, которые пытались создать негативное общественное мнение по этому вопросу. Однако эти меры не дали результата, поскольку этот энергетический чрезвычайно выгоден Европе с точки зрения экономики. Единственное, чего смогли достичь США, — замедлить его реализацию», — констатировал политолог.

При этом он подчеркнул, что утверждение главы Госдепа США Блинкена о том, что «Северный поток — 2» якобы представляет собой угрозу для Украины и Польши, не соответствует действительности.

«Более того, Москва гарантирует Киеву продолжение транзита газа через украинскую территорию. На самом деле, как Украине, так и Польше больше вредят их собственные власти, которые долгое время делали всё, чтобы остановить российские транзитные операции в этих странах», — отметил Шаповалов.

Эксперт также напомнил, что Польша реализует проект газопровода с Норвегией.

«В этом контексте особенно цинично звучат заявления о том, что «Северный поток — 2» вреден, а норвежско-польский — нет. И это при том, что оба проекта реализуются в одно время и практически на одной территории», — пояснил Владимир Шаповалов.

По его словам, прикрываясь интересами Польши и Украины, США стремятся реализовать собственный амбициозный газовый проект по продаже СПГ странам Европы.

«Поразительно, что США совсем недавно повторно внесли в санкционный список судно «Фортуна» и его владельца. Возможно, в Вашингтоне забыли об этом или у них иссякли методы воздействия, поэтому они пошли по кругу. Однако США не остановятся, и, по всей вероятности, продолжат политику давления на «Северный поток—2», которая будет выведена на новый уровень, после того, как этот проект всё-таки будет реализован», — спрогнозировал политолог.