Пошли на таран: В Сеть выложили видео, как американцы и русские "столкнулись" в Сирии

В Сети появилось видео, как американцы и русские "столкнулись" в Сирии. На кадрах видно, как бронеавтомобиль "Тигр" пытается обогнать американскую технику. Судя по записи, русским не понравилось, что военные из США ехали очень медленно. Однако бронеавтомобиль с американским флагом отказался дать "Тигру" дорогу и пошел на таран, прижимая технику к обочине.

В результате бронеавтомобили почти столкнулись и проехали несколько метров максимально близко друг от друга. После этого "Тигр" был вынужден съехать в поле.

Запись сделана на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Чем именно заканчивается инцидент, не известно. Машина обгоняет колонну, и развязка остается за кадром.

РИА Новости сообщает, что пока не удалось получить комментарий об инциденте от американской стороны. Видеозапись там комментировать отказались. Однако капитан ВМС Уильям Урбан заявил, что идет "тесное взаимодействие" для предотвращения "конфликтов с русскими" и "предотвращения трений".

Журналисты также обратились за объяснениями в Минобороны РФ.