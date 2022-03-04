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Пошли на штурм: Сотни москвичей оказались способны воевать только за IKEA
04 марта 2022, 01:45 • 91 • Политика
IKEA приостанавливает продажи в магазинах в России с 4 марта. После объявления об этом сотни москвичей, как обезумевшие, начали брать магазины штурмом.
Шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта, сообщает пресс-служба торговой сети. Объявление спровоцировало беспорядки среди покупателей.
Очевидцы записали видео из торговых центров Москвы, где покупатели, словно обезумевшие, пробиваются к кассам. Сообщается, что в IKEA не справляются с потоками желающих закупиться в последний день и магазины закрываются раньше времени. Это приводит только к новым скандалам и дракам.
В торговом центре в районе Белая Дача покупатели используют любые предлоги, чтобы проникнуть. Охранники, как могут, держат оборону у дверей. Ситуация накалена до предела.
- сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Не лучше выглядит и ситуация в Тёплом Стане. На кадрах оттуда видны многометровые очереди из желающих попасть в IKEA в последний день.
Хочется отметить, что печально видеть, как пока одни защищают Родину, освобождая Украину от захвативших там власть нацистов, другие изо всех сил бьются за дешёвую мебель из IKEA.
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