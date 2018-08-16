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Пошли на "дело"
16 августа 2018, 15:39 • 72 • Карикатуры
Дональд Трамп отменил директиву об использовании кибероружия в отношении противников США, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, решение президента означает ослабление ограничений на кибератаки.
© Виталий Подвицкий
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