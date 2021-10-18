«Пошатнёт европейское единство»: каких масштабов может достичь миграционный кризис в ЕС из-за событий в Афганистане

Европейское бюро по вопросам предоставления убежища (EASO) фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС. По данным структуры, в августе страны Евросоюза получили около 56 тыс. ходатайств о международной защите, и этот показатель почти достиг доковидного уровня. В то же время 10 тыс. прошений об убежище подали афганцы, что на 38% больше по сравнению с июлем. В EASO считают, что ситуация в Афганистане «окажет влияние» на европейскую систему предоставления убежища. Ведомство призвало Брюссель подготовиться «к трудной ситуации» с наплывом мигрантов из исламской республики в Европу. По мнению экспертов, зафиксированный агентством рост числа беженцев — лишь начало новой миграционной волны в ЕС, спровоцированной в первую очередь действиями США в Афганистане.

Европейское бюро по вопросам предоставления убежища (EASO) фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС. Об этом заявила исполнительный директор EASO Нина Грегори.

По её словам, количество прошений об убежище почти достигло доковидного уровня.

«В августе 2021 года государства ЕС зарегистрировали 56 тыс. прошений о международной защите. Это был третий месяц кряду, в который наблюдался отчётливый рост числа запросов на получение убежища в ЕС», — сообщила Грегори в интервью медиагруппе Funke.

Она уточнила, что в этом году бюро отмечает рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим государствам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идёт также об Австрии. «Миграционными горячими точками» Грегори назвала Латвию и Литву.

При этом, по данным немецких СМИ, Германия продолжает занимать первое место среди государств Евросоюза по количеству поданных заявлений на предоставление убежища. Только в сентябре в ФРГ было зарегистрировано более 13 тыс. ходатайств, большинство которых поступили от выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.

По словам Грегори, в целом в ЕС значительно увеличилось количество прошений об убежище от афганцев.

«В августе 2021 года прошение о международной защите подали 10 тыс. человек. По сравнению с июлем прирост составил 38%. Но он связан также и с тем, что запрос на получение убежища повторно подали афганцы, которые уже давно живут в Европе, или же вновь прибывшие афганцы, которых эвакуировали из Кабула по воздушному мосту. Пока что мы не видим, чтобы афганцы из Афганистана двигались в сторону Европы», — уточнила она.

При этом Грегори спрогнозировала, что ситуация в Афганистане «окажет влияние» на европейскую систему предоставления убежища.

«Мы должны подготовиться к трудной ситуации с наплывом мигрантов из Афганистана в Европу, — отметила она. — Мы наращиваем возможности для приёма беженцев на Балканах, мы подготавливаем для государств ЕС важные рекомендации, касающиеся Афганистана, чтобы процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища протекал эффективно, и мы подготавливаем программу переселения афганцев в ЕС».

Улица Кабула

Reuters

© Zohra Bensemra

Как только европейские государства решат переселить беженцев из Афганистана в Европу, EASO будет готово «сыграть ключевую роль в этом процессе», добавила Грегори.

Ранее в ЕС сообщили, что политическое объединение уже приняло 22 тыс. афганцев после прихода к власти радикального движения «Талибан»*. При этом в Брюсселе отметили, что остаётся ещё «длинный список» тех, кому необходимо обеспечить защиту.

Военно-политический контекст

Стоит отметить, что риск нового миграционного кризиса возрос после того, как США стремительно вывели свои войска из Афганистана. Об аналогичном решении вскоре сообщили и другие страны западной коалиции. На этом фоне обострилось противостояние талибов с правительственными силами. В результате «Талибан» получил контроль почти над всей территорией исламской республики. Из-за военно-политических потрясений множество афганцев устремились в соседние страны, а также в США и государства Европы.

Однако ни Соединённые Штаты, ни Евросоюз не спешат принимать афганских беженцев.

Так, ЕС предложил организовать международный форум, посвящённый вопросу размещения вынужденных переселенцев из Афганистана. По мнению Брюсселя, решение миграционного кризиса «должно быть международным», поскольку последствия возникшей в исламской республике ситуации являются глобальными.

Вывод американских войск из Афганистана

Reuters

© U.S. Army/Master Sgt. Alex Burnett

При этом Москва считает, что за судьбу беженцев «должны отвечать те, кто с этими конкретными людьми и сотрудничал».

«Сейчас многие уговаривают и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан: возьмите на пару месяцев беженцев, а потом мы их себе заберём, нам надо на них документы оформить. Если они многие годы сотрудничали с западными странами — с американцами и другими, — неужели надо два месяца оформлять документы? Это не очень корректная вещь», — заявил глава МИД России Сергей Лавров 8 октября.

После этого он также подчеркнул, что вопрос об ответственности НАТО за последствия своих «двадцатилетних экспериментов» в Афганистане альянс обходит стороной.

«Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана», — сказал Лавров.

«Ситуация остаётся нестабильной»

По мнению экспертов, зафиксированный в ЕС рост беженцев — только начало новой миграционной волны, спровоцированной в первую очередь действиями США в Афганистане.

«Ситуация в исламской республике остаётся нестабильной. Одновременно Соединённые Штаты подталкивают европейцев к тому, чтобы они принимали беженцев из Афганистана, сами не желая в этом участвовать. Но и ЕС не хочет возлагать на себя такую ношу, поскольку до сих пор расхлёбывает последствия миграционного кризиса 2015 года», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Со схожей позицией выступил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, миграционная волна в Европе в основном спровоцирована поспешным уходом американцев из Афганистана.

«Причём сделали они это целенаправленно, прекрасно понимая, что под ударом окажется ЕС. Учитывая, что в 2015 году миграционный кризис Европа выдержать, по сути, не смогла, даже система квотирования не помогла найти общеевропейский консенсус, нынешняя миграционная волна, которая может насчитывать около трёх миллионов беженцев, скорее всего, пошатнёт европейское единство», — предположил эксперт в комментарии RT.

Насколько тяжёлыми будут последствия этой миграционной волны для Евросоюза, зависит от уровня стабильности Афганистана при талибах, считает Данюк.

«Не стоит забывать, что афганские беженцы — это не только проблема того, как их принять и адаптировать. Главная сложность заключается в том, что среди вынужденных переселенцев могут быть члены террористических группировок, включая ИГ**», — пояснил он.

Оленченко, в свою очередь, констатировал, что ЕС пока не выработал чёткую позицию относительно того, как вести себя с афганскими беженцами.

«Но это Европе всё же предстоит решить, поскольку те несколько миллионов афганцев, которые находятся сейчас за пределами своей страны, но не в ЕС, рано или поздно задумаются о том, чтобы перебраться в Европу, которая кажется им наиболее привлекательной для пребывания», — пояснил аналитик.

Беженцы из Афганистана спускаются по трапу самолёта на авиабазе Торрехон-де-Ардос в пригороде Мадрида

РИА Новости

© Густаво Вальенте

При этом Оленченко спрогнозировал, что под удар нового миграционного кризиса, как и в 2015 году, могут попасть в первую очередь Германия и Франция.

«Кроме того, вероятно, как и в прошлый раз, появятся страны-диссиденты, которые откажутся принимать беженцев, — это Польша, страны Прибалтики, Венгрия и Чехия», — резюмировал аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.