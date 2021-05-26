«Посейдон» переполошил противников России

Японцы убеждаются, что новое российское оружие – это не «мультики»

Один из крупнейших интернет-порталов Японии Yahoo News Japan озаботился тем, что «Россия проводит в Арктике беспрецедентное наращивание мощи, а также испытывает новейшие вооружения в регионах, где под влиянием климатических изменений растаял лед». Сформулирована и цель Москвы – «обеспечить безопасность северных берегов, а также ввести в эксплуатацию важный маршрут из Азии в Европу».

Сами японцы заинтересованы в использовании Северного морского пути, ибо этот маршрут вдвое сокращает время, необходимое для перевозки контейнеров из Азии в Европу по сравнению с путём через Суэцкий канал. Издание сообщает, что в феврале российская государственная компания «Росатом» опубликовала видео беспилотника, с помощью которого танкер «Кристоф де Маржери» впервые прошёл по Севморпути зимой. Танкер сопровождал атомный ледокол «50 лет Победы», который пересёк три из шести арктических морей.

«Темпы таяния льда выше, чем ожидали учёные несколько лет назад», – приводит Yahoo News Japan мнение высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, который отметил, что в ближайшие десятилетия произойдут серьёзные изменения с точки зрения доступа в регион. Официальные лица США опасаются намерений России «оказывать влияние» на Северный морской путь, указывая, что этот маршрут пролегает из Норвегии на Аляску вдоль северного побережья России и ведёт к северной части Атлантического океана.

В статье приводятся слова чиновника Госдепа о том, что целью Кремля является определить правила, которые международное сообщество должно будет принять. Элизабет Бьюкенен, ведущая стратегические исследования в австралийском Университете Дикина, отмечает: «Появляется возможность использовать маршрут в коммерческих целях в качестве транспортной артерии. Это изменит облик мировой судоходной индустрии и отразится на более чем 90% мировых товаров».

Казалось бы, какая может быть обеспокоенность: в сотрудничестве с Россией любая страна может использовать открывающийся новый маршрут. Однако именно сотрудничества с Россией японцы, американцы и европейцы не желают, претендуя на свободу прохода вдоль российских берегов, в российской экономической зоне, без согласования с российскими властями.

Не нравится то, что владеет арктической зоной Россия, и американским военным. Yahoo News Japan приводит слова представителя Пентагона Томаса Кэмпбелла, который выразил озабоченность правилами, которые Россия хочет применять к судам на этом маршруте: «Российский закон, регулирующий прохождение по Севморпути, выходит за рамки международных полномочий России. Они требуют, чтобы корабли, проходящие по нему в открытом море, брали на борт российских лоцманов. Россия также намерена требовать от иностранных судов получения разрешений перед прохождением по арктическому маршруту».

О правилах пользования Северным морским путём нужно договариваться – с учётом российских интересов, конечно. Однако японцев, как и американцев, больше волнует то, что российские власти укрепляют оборону арктической зоны России. «Россия проводит в Арктике беспрецедентное наращивание мощи, а также испытывает новейшие вооружения в регионах, где под влиянием климатических изменений растаял лёд. В частности, особое беспокойство у специалистов по оружию и западных политиков вызывает торпеда «Посейдон» 2М39. Ее разработки ведутся стремительными темпами… Эту беспилотную торпеду-невидимку приводит в движение ядерный реактор. По словам российских разработчиков, она может преодолеть подводную систему береговой обороны США», – пишет Yahoo News Japan.

Если сообщение президента РФ В. Путина о разработке в России принципиально новых систем вооружений (2018 год) поначалу изображали на Западе как «мультики», оружие из фантастических фильмов, то теперь там поняли, что имеют дело со скорой постановкой «Посейдонов» на боевое дежурство.

«По мнению экспертов, торпеда «Посейдон» близка к воплощению в жизнь. Руководитель норвежской разведки вице-адмирал Нилc Андреас Стенсонес в интервью CNN заявил, что «Посейдон» считается одним из типов оружия ядерного сдерживания… В настоящее время торпеды находятся на этапе испытаний, однако это – стратегическая система. Их тесты окажут серьезное влияние не только на сам регион испытаний, но и на отдаленные районы», сообщает японское издание и, ссылаясь на российские источники, разъясняет, что «эти торпеды будут оснащаться боеголовками в несколько мегатонн, вызывающими радиоактивные волны, в результате чего большая часть береговой линии, по которой будет нанесен удар, станет непригодной для жизни на несколько десятков лет». А помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд выразил мнение, что «Посейдон» был разработан для создания радиоактивного цунами, которое накроет американские прибрежные города. О том, что новейшими торпедами будет оснащена арктическая группировка российских Вооружённых сил, свидетельствуют получаемые со спутниковых снимков данные о строительстве подземных ангаров для их хранения.

Для противостояния потенциальному противнику на российском Крайнем Севере размещаются не только «Посейдоны», но и бомбардировщики, истребители МиГ-31 БМ, а также новые радары (недалеко от Аляски). Как сообщает японское издание, американские войска также передислоцируют личный состав и технику. Так, бомбардировщики ВВС США B-1, развернутые на норвежской авиабазе Орланд, стали нести службу в восточной части Баренцева моря. Представитель американских властей признал, что американские подводные лодки-невидимки типа «Сивулф» патрулируют этот район.

«Россия модернизирует советские аэродромы и радары. Строит новые порты и поисково-спасательные базы, а также создает флот из атомных и обычных ледоколов», – подчёркивает Томас Кэмпбелл.

«Президент Путин очень часто заявляет о важности технологического преимущества России в Арктике. Когда в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге публике представили новый ледокол, российский лидер отметил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктики. Он подчеркнул, что это первенство необходимо постоянно подтверждать», – приводит слова В. Путина Yahoo News Japan.

Всё это разрушает сложившееся в Японии и на Западе представление о России как о «нисходящем государстве» (declining state) с «разорванной в клочья» экономикой.