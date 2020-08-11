«Посеять политический хаос»: как на Западе отреагировали на итоги выборов в Белоруссии

В Соединённых Штатах и Евросоюзе резко осудили действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко за ситуацию с протестами и поддержали митингующих. Также западные политики усомнились в достоверности результатов выборов. С критикой официального Минска выступили госсекретарь США Майк Помпео, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, а также представители ООН и ЕС. Белорусский МИД, в свою очередь, заявил, что поспешные «громкие выводы» европейских чиновников в ряде случаев основаны на «откровенной неправде». Также в ведомстве сообщили о готовности представить «неопровержимые факты» того, что текущие события обусловлены в том числе и «вмешательством из-за рубежа».

Ряд официальных лиц Соединённых Штатов выразили солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии, которые начались в ночь на 10 августа. Так, глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал прошедшие в республике выборы несвободными и несправедливыми. По его словам, минские правоохранители должны воздерживаться от применения силы против митингующих.

«Будучи друзьями Белоруссии, мы поддерживаем независимость и суверенитет этой страны, а также стремление белорусского народа к демократическому благополучному будущему. Для достижения этих целей правительство Белоруссии должно делом доказать свою приверженность демократическим процессам и своё уважение к правам человека», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Схожую точку зрения высказал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден. На своей странице в социальной сети Medium он осудил «применение светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль» со стороны белорусской милиции.

«Я солидарен с теми, кто призывает к прозрачному и точному подсчёту голосов и освобождению всех политических заключённых. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздержаться от дальнейшего насилия», — написал Байден.

Джозеф Байден

Reuters

© Leah Millis

По его мнению, результаты выборов в республике были сфальсифицированы. Также он считает, что в настоящее время власти Белоруссии грубо нарушают демократические права граждан.

Соратник Байдена по Демократической партии, председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф напомнил, что Белоруссию называют «последней диктатурой Европы под руководством жестокого и коррумпированного режима Лукашенко». Он призвал власти США и «демократии во всём мире» поддержать протесты в Белоруссии.

Кроме того, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и лидер республиканцев в этом комитете Майкл Маккол выразили солидарность с митингующими в Белоруссии и раскритиковали Лукашенко.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,23% избирателей, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Политик покинула республику и в настоящее время находится в Литве. Как сообщили ранее в КГБ Белоруссии, в её отношении готовилось покушение.

Напомним, политические оппоненты Александра Лукашенко не признают объявленные белорусской ЦИК результаты. В Минске и других городах проходят несанкционированные акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с правоохранителями. По фактам беспорядков Следственный комитет республики возбудил более 20 уголовных дел.

На сегодняшний день жертвой противостояния стал один человек. По информации МВД, на западе Минска мужчина попытался бросить в сторону милиционеров неустановленное взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руке. Митингующий скончался от полученных ранений.

«Продолжат нагнетать ситуацию»

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в ситуации с протестами в Белоруссии Соединённые Штаты действуют теми же шаблонными методами, что и в процессе волнений в других регионах мира — в Гонконге и в центре Киева во время «евромайдана».

«В любых протестах и беспорядках присутствуют акты насилия с обеих сторон. Но США всегда практикуют однобокий подход к волнениям в тех регионах, где им выгодно раскачать ситуацию. Скорее всего, Штаты будут применять стандартный набор методов для нагнетания обстановки в Белоруссии. Один из них — информационное давление с целью формирования образа Александра Лукашенко как диктатора», — рассуждает Фельдман.

С точки зрения эксперта, Вашингтону выгодно «изменить текущую внешнеполитическую ориентацию Минска», который в последние годы активно наращивает экономическое и военное сотрудничество с Китаем.

Столкновения в центре Минска

РИА Новости

© Илья Питалев

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, главными сторонниками практики давления на Белоруссию среди американского истеблишмента являются демократы.

«Безусловно, Вашингтон продолжит нагнетать ситуацию вокруг Белоруссии. Цель этого вмешательства — посеять в республике политический хаос, лишить её суверенитета и в итоге подчинить своему управлению, как это было сделано ранее с Украиной. Первую скрипку в этом процессе, видимо, будут играть демократы, при которых совсем неслучайно произошли «арабская весна» и «евромайдан», — прогнозирует Кошкин.

Наряду с США против политики официального Минска выступило руководство Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что белорусские власти должны прекратить применять силу против митингующих. Он также сообщил, что в ближайшее время Евросоюз должен согласовать общую позицию по событиям в Белоруссии.

Ранее Варшава и Вильнюс выступили с инициативой проведения внеочередного саммита ЕС для оценки обстановки в республике. Однако на текущий момент в Евросоюзе не комментировали это предложение. Между тем Еврокомиссия уже выразила серьёзные сомнения в достоверности результатов президентских выборов в Белоруссии.

Павел Фельдман полагает, что в настоящее время создаются предпосылки для консолидации западных государств против фигуры Александра Лукашенко. Это позволит США и ЕС «существенно усилить давление» на официальный Минск.

«Помимо критики и осуждения, от Запада вполне можно ожидать неких ультиматумов наподобие тех, с которыми столкнулся в своё время Виктор Янукович. Я думаю, что Запад сформирует единый фронт для давления и вмешательства в дела Белоруссии. Также против Минска наверняка будут введены новые санкции», — полагает Фельдман.

«Попытка дестабилизации»

Эксперты предполагают, что, помимо Запада, попыток вмешаться во внутренние дела Белоруссии можно ожидать и со стороны её ближайших соседей, включая Украину. По мнению аналитиков, Киев уже мог начать действовать в этом направлении, организовав провокацию с задержанием 33 россиян. Ранее в СМИ появилась информация, что к этому инциденту непосредственное отношение имеет СБУ.

Однако на сегодняшний день Киев не давал резких оценок событиям в Белоруссии, но и не поддержал Александра Лукашенко. Так, вечером 9 августа президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что белорусы «переживают сейчас непростые времена» и пытаются определить «вектор своего дальнейшего развития».

Варшава и Вильнюс придерживаются более критичного взгляда на ситуацию в соседнем государстве. Например, в МИД Польши не исключают вероятность введения санкций против руководства Белоруссии.

Кроме того, в своём совместном заявлении от 9 августа президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали белорусские власти к соблюдению «основных демократических стандартов».

Акция протеста в центре Минска

РИА Новости

© Виктор Толочко

Александр Лукашенко, в свою очередь, уже обвинил ряд стран Запада во вмешательстве во внутренние дела республики.

«Мы отфиксировали (вам это известно как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко 10 августа на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

В Чехии и Польше опровергли эти претензии. Великобритания осудила действия белорусских силовиков, но не комментировала обвинения в свой адрес.

Не обошла вниманием события в Белоруссии и Организация Объединённых Наций. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила о «глубокой обеспокоенности» сложившейся в республике ситуацией. Она напомнила, что организация неоднократно обращалась к официальному Минску с призывом «обеспечить полное соблюдение свободы слова, права на мирные собрания и объединения».

На многочисленные обвинения со стороны западных политиков в ущемлении демократии в Белоруссии отреагировали в МИД республики. В ведомстве назвали «абсолютно неприемлемым» то, «как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».

«Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде», — утверждают в белорусском министерстве иностранных дел.

МИД также заявил о готовности «представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа».

По мнению Андрея Кошкина, в Европе одним из основных выгодоприобретателей от дестабилизации обстановки в Белоруссии является Польша. По словам эксперта, на этом направлении Варшава выступает верным союзником Вашингтона.