Посетивший Россию на ЧМ-2018 бельгийский министр планирует стать главой Совета Европы

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс, ставший в свое время одним из гостей чемпионата мира по футболу 2018 года в России, планирует стать новым генсеком Совета Европы, заменив на этом посту Турбьёрна Ягланда.

Отметим, что выборы главы Совета Европы должны будут пройти в июне текущего года. В октябре новоизбранный генсек вступит в свои права. Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на данную должность.

В 2014 году Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за событий на Украине и в Крыму. В 2017 году наша страна прекратила свои выплаты в казну организации.

Действующий глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил впоследствии, что если Россия не возобновит выплату членских взносов в ПАСЕ до июня 2019 года, то она будет исключена из списка стран-членов.

Что касается Рейндерса, то он в последние годы неоднократно посещал нашу страну. В числе прочего бельгийский министр был в России во время ЧМ-2018. На европейской арене он выступает за продолжение диалога с Москвой и поиск устраивающего обе стороны компромисса по текущим разногласиям между Россией и ЕС.

О выдвижении кандидатуры Рейндерса сообщила телерадиокомпания VRT. Впоследствии данная информация была подтверждена РИА Новости со ссылкой на собственные источники в бельгийском МИД.