Посетивший Крым представитель Бенина: Мы увидели согласие и единение народа

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По словам Жоржа Бада, по своем возвращении домой он максимально постарается рассказать согражданам о ситуации в Крыму.

Мэр города Абомей-Калави Республики Бенин Жорж Бада заявил о том, что в ходе визита своей делегации в Крым он и его коллеги увидели единение и согласие российского народа. Африканец поблагодарил крымские власти за теплый прием.

"Расстояние между нашими странами действительно сократилось. Основа нашей жизни - это мир. В вашем городе и регионе мы увидели согласие и единение народов", - заявил он.

Также Бада подчеркнул, что после своего возвращения домой делегация Бенина постарается максимально объективно рассказать о ситуации в Крыму своим согражданам.

В ответном слове мэр Симферополя Игорь Лукашев поблагодарил гостей за визит и констатировал, что санкции, противостояние и запреты не приносят Западу эффекта, и в Крым продолжают приезжать иностранные делегации. Кроме того, мэр сообщил, что с представителями Бенина обсуждался ряд немаловажных вопросов развития взаимоотношений в культурных и экономических сферах.

Об этом сообщает РИА Новости.