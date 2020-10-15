Посетители клубов - менее ценные члены общества: Милонов объяснил логику властей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать ночные клубы в Москве, но только тем, кто прошёл регистрацию по номеру телефона. При этом школьников отправили на длительные каникулы из-за риска заражения коронавирусом. Решения столичного градоначальника прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что если отбросить версию о том, что сообщество ночных клубов смогло как-то найти подход к московским чиновникам, то выходит, что власти Москвы считают посетителей ночных заведений гораздо менее ценными людьми, чем школьников. Потому что, разрешая работу ночных клубов, чиновники явно толкают людей на высокий риск заразиться.

"По-другому я не могу ничего сказать. Естественно, считаю, что безнравственно разрешать работу ночных танцулек с веселящимися гражданами, но при этом детям запрещать учиться", - сказал Виталий Милонов в интервью Царьграду.

Политик также отметил, что дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые. Особенно если организм последних ослаблен алкоголем и наркотиками, которые они принимают в ночных клубах.